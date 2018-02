Med plejado bratov in sester tudi dva slovenska para

511. del rubrike Športni SOS

23. februar 2018 ob 12:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na teh igrah v Južni Koreji nastopa kar 46 kombinacij bratov in sester, z dvema od teh se ponaša tudi slovenska olimpijska delegacija.

1.108. Letos na olimpijskih igrah nastopa kar nekaj bratov in sester (Mölgg, Bjornsen, Lampič). Koliko bratov in sester je letos na igrah?

Krištof Kovačič

V Pjongčangu tekmuje kar 46 kombinacij bratov in sester. Med temi dva para prihajata tudi iz Slovenije - to sta tekača Anamarija in Janez Lampič ter hokejista Marcel in David Rodman.

V večini primeri gre za pare, peščica primerov pa gre za trojke. Britanci Eve, Thomas in Glen Muirhead tekmujejo v kerlingu. Eve se v ženski konkurenci še vedno bojuje za medaljo, brata pa sta v moški konkurenci osvojila peto mesto.

V istem športu je tudi danski družinski trojček - Denise, Madeleine in Oliver Dupont. Tako sestri kot brat sta z Dansko osvojila zadnje, deseto mesto.

Novozelandski bratje Beau James, Byron in Jackson Wells so nastopili v smučanju prostega sloga. Beau James je v žlebu osvojil četrto mesto, Byron pa 12. (v finale se je uvrstil, a tam ni nastopil). Jackson pa je v slopestylu osvojil 25. mesto. Nastop na igrah si je zagotovil tudi četrti brat Jossi, a se je januarja poškodoval in ostal brez olimpijskih iger.

Švicarke Nina, Isabel in Monika Waidacher so v hokeju osvojile peto mesto.

1.109. Koliko bratov ima olimpijsko medaljo v slalomu? Od danes sta to gotovo Mario in Michael Matt, kaj pa prej?

Matjaž Ropret

Avstrijec Michael Matt je na slalomu v Pjongčangu osvojil bronasto medaljo. V isti disciplini je pred štirimi leti olimpijski prvak postal njegov brat Mario Matt. Olimpijsko medaljo ima sicer tudi tretji brat Matt, Andreas je namreč v Vancouvru 2010 osvojil srebrno medaljo v smučarskem krosu.

Sicer pa obstajata še dva para bratov z olimpijskima medaljama v slalomu. Leta 1984 v Sarajevu na zmagovalni oder stopila ameriška dvojčka Mahre. Phil Mahre je osvojil zlato, Steve Mahre pa srebro. Preostali par bratov prihaja iz Liechensteina, Willi Frommelt je bil bronast leta 1976, njegov brat Paul pa je 12 let pozneje osvojil medaljo enakega leska.

1.110. Kdo izmed bratov in sester ima najboljše uvrstitve na istih zimskih olimpijskih igrah? Sta to Ivica in Janica Kostelić ali brata Mahre?

Krištof Kovačič

Ivica in Janica Kostelić sta v Torinu 2006 skupaj osvojila zlato medaljo in dve srebrni, brata Mahre leta 1984 zlato in srebro. V tej statistiki sta daleč pred vsemi brat in sestra Heiden, ki sta tekmovala v hitrostnem drsanju. Eric Heiden je bil eden od največjih junakov iger v Lake Placidu 1980, kjer je osvojil kar pet zlatih medalj (kar je še vedno najboljši izkupiček na eni samih olimpijskih igrah). Na istih igrah je njegova sestra Beth osvojila bron na 3.000 metrov. Njun skupni izkupiček (pet zlatih, ena bronasta medalja) je tako najboljši seštevek medalj bratov/sester na enih samih zimskih olimpijskih igrah do zdaj.

Slavko Jerič