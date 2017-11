Motiviranim Belorusom bo težave povzročala hitra igra evropskih prvakov

Ob odsotnosti Parahuskija prvo ime Ljutič

23. november 2017 ob 19:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prvi nasprotnik slovenskih košarkarjev bo po osvojenem evropskem naslovu Belorusija, ki predstavlja prvo oviro na poti na svetovno prvenstvo, ki bo čez dve leti na Kitajskem.

"Pričakujem, da bodo Belorusi prišli zelo motivirani in željni dokazovanja proti evropskim prvakom. Če se bodo razleteli, bomo lahko imeli težave. Radi imajo prost teren. So nekakšni "freelancerji" v košarki. Niso tako disciplinirani, a če jim uspe zadevati, imaš lahko z njimi težave. Od začetka moramo postaviti čvrsto obrambo, da jim ne pustimo njihove igre, s hitrimi protinapadi pa jih moramo nato premagati," je pred dvobojem z Belorusi, ki bo v petek ob 20.30 v Stožicah, povedal Rado Trifunović, ki je v pričakovanju debija na slovenski klopi.

Belorusija, s katero se Slovenija še ni pomerila, je na papirju najslabša ekipa v kvalifikacijski skupini, kjer sta še nedeljski nasprotnik Slovenije Španija in Črna gora. Še zdaleč ne sodi v evropski vrh, a Trifunović opozarja, da mora biti pristop pravi, sicer lahko marsikomu povzroča težave: "Lahko veliko mečejo z razdalje, na kakšnih tekmah pa tudi veliko prodirajo. V bistvu so malce težko čitljivi. Prosto razmišljajo, bi lahko rekli. Če se odločajo za met, potem mečejo, če za prodor, gredo notri. Imajo precej proste roke, a tudi ko kakšen napad tako zaključijo, vseeno vedo, kako se mora kdo gibati, da bo sam. Ni pa na primer tako, kot smo se pripravljali na evropskem prvenstvu, ko točno veš, kaj pričakuješ na primer proti Španiji ali Srbiji, ki je bila najbolj disciplinirana ekipa EuroBasketa. Ni bilo možnosti, da bi kaj razmišljali drugega vmes. Tu je pa drugače, ni treba še dveh podaj, pa te napadejo. Presenečajo ves čas."

Belorusija še vedno lovi nastop na velikem tekmovanju. Pred samostojnostjo so igrali pod zastavo Sovjetske zveze. Malo beloruskih košarkarjev je prišlo blizu reprezentanci, eden redkih takih, ki je veliko tudi osvojil, je bil na primer Ivan Edeško. V Ljubljani Belorusija vendarle ne bo igrala v popolni postavi, saj manjka center Maccabija Artem Parahuski. V Evroligi je še lani za Brose igral Vladimir Veremenko, ki letos ne igra. V reprezentanci je trenutno najboljši posameznik Vitalij Ljutič, ki je soigralec Matica Rebca pri Jeniseju iz Krasnojarska: "Ljutič izstopa. Igra na položaju tri. On je vlečni konj te ekipe. Ves čas teče v protinapade, veliko meče, zabija … Težko ga je prebrati. Ima pravo energijo. Izpostavil bi tudi izkušenega Kudraustova, ki je podoben igralec kot Prepelič, le da je slabši. Meče z razdalje, izsiljuje osebne napake in je nekakšna ideja v igri. Tu pa je še Američan Wayns."

"Že od začetka moramo biti pravi. Čvrsti moramo biti v obrambi. Njihova šibka točka bo zagotovo vračanje v obrambo ob naši hitri igri. Če bomo pritisnili, kot znamo, so takšni, da če jim ne bo uspevalo, kar bodo metali, lahko hitro izgubijo voljo. Takrat napadeš, imaš ritem od treh do petih minut in je tako že skoraj dobljena tekma. Pa to ne mislim na začetku, ampak pride trenutek, kot ti uspe. Ta klik iz napada v obrambo pri njih ni najboljši," je slabost nasprotnika izpostavil selektor.

Kdo bo prvi organizator igre?

V slabih štirih dneh je zelo zadovoljen z varovanci. Kot pravi, so zelo dobro delali, hitro znova osvojili že postavljen sistem, deloma so tudi že razdeljene vloge, ve se, kdo so nosilci, le da tokrat ni nesporno prvega organizatorja igre in so trije "playi" kar izenačeni. Kdo bo začel tekmo na enki, bo prilagojeno glede na nasprotnika. "Težko je razdeliti vloge v enem tednu. Smo pa o tem govorili. Na neki način smo jih, a vedno potrebuješ tri ali štiri prijateljske tekme, da se to še bolj usede. Organizatorji igre morajo biti naša 'mašina' v obrambi. Ves čas morajo utrujati nasprotnika in nanj izvajati velik pritisk. S trenerji bomo imeli sestanek, s kom bomo začeli. Mislim, da bodo na koncu minute med njimi kar lepo porazdeljene. Uradno, kot je bil Goran Dragić, zdaj prvega "playa" nimamo. Kdo bo začel, bo odvisno od nasprotnika. Bomo se prilagajali," je sklenil Trifunović.

Tilen Jamnik