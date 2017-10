Na seznamu Trifunovića tudi igralci Evrolige, Vidmar in Omić

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 12 glasov Ocenite to novico! Rado Trifunović je bil do zdaj pomočnik Igorja Kokoškova. Foto: www.alesfevzer.com Rašo Nesterović je dejal, da so bili kandidati za novega selektorja le vsi trije pomočniki Kokoškova. Foto: www.alesfevzer.com Zelo uspešno leto je tudi za selektorjem ženske reprezentance Damirjem Grgićem. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Trifunović uradno novi selektor slovenske reprezentance Kokoškova bo zamenjal Rado Trifunović Dodaj v

19. oktober 2017 ob 11:00,

zadnji poseg: 19. oktober 2017 ob 15:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na novinarski konferenci v Ljubljani se je prvič predstavil novi selektor košarkarske reprezentance Rado Trifunović, ki je objavil seznam 22 igralcev za novembrski tekmi v kvalifikacijah za SP.

44-letni Trifunović je bil na preteklem evropskem prvenstvu pomočnik selektorja Igorja Kokoškova. Ta bo ostal povezan z reprezentanco evropskih prvakov, opravljal bo vlogo svetovalca. Kot je povedal novi vodja stroke v slovenski izbrani vrsti, sta s srbskim strokovnjakom, ki deluje v Ligi NBA pri ekipi Utah Jazz, večkrat na teden v stiku. Slovenija se bo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019, ki bo na Kitajskem, prihodnji mesec najprej pomerila z Belorusijo doma (petek, 24. 11.), dva dni pozneje pa bo sledilo gostovanje v Španiji (nedelja, 26. 11.).

"Na seznamu ni Gorana Dragića, ker vemo, da ne bo mogel igrati vsaj prvih dveh kvalifikacijskih oken. Na njem so vsi igralci, ki so bili na prvenstvu zlati, vsi evroligaški igralci, dodali pa smo tudi tri nove, mladega Jurija Macuro, Blaža Mesička in Zorana Dragića. Zagotovo pričakujemo, da se prebijemo na prvenstvo. Po takem letu, kot je za nami, tudi vsi v reprezentanci, javnost in novinarji pričakujemo, da nam to uspe. Zagotovo to ne bo lahko, a od tega cilja ne bežimo. Čakajo nas Španci, Črnogorci in Belorusi, nato pa se križamo s skupino z Latvijo, Turčijo, Ukrajino in Švedsko. Tri od teh osmih reprezentanc bodo šle na SP in ne bo lahko, bomo pa dali vse od sebe, da nam uspe," je uvodoma povedal Trifunović.

"Kot je povedal že Rado, ni to le ena skupina štirih, ampak gre za osem ekip in tri grejo naprej. Zagotovo ne bo lahko, je pa to naš cilj. Ne bo lahko tudi zaradi trenutnega položaja v evropski košarki, ko se ne ve, kdo bo igral in kdaj bo igral. Kar smo že stokrat ponovili, bomo na primer novembra igralci proti eni Španiji, junija pa proti drugi. Pričakujemo, da se uvrstimo na SP. Dali bomo vse od sebe, in upam, da se bodo vsi igralci odzvali in bodo pripravljeni. Za vse nas bo to nekaj novega. Ne bo klasičnih priprav, igralci se bodo zbrali v ponedeljek oziroma torek, imeli nekaj treningov in bodo že morali po najboljših močeh odigrati dve tekmi. Je pa položaj enak za vse. Potrebne bo verjetno tudi nekaj improvizacije. Odvisno torej od situacije, ki se ji bo treba prilagoditi po najboljših močeh," je ob tem dodal generalni sekretar KZS-ja Rašo Nesterović.

Pogovoril se je tudi z Vidmarjem in Omićem

Selektor je bil v stiku z vsemi 22 košarkarji, ki so na seznamu. Vsi so pripravljeni igrati v kvalifikacijah, najbrž pa tam ne bo vseh igralcev iz Evrolige, saj vodstvo in klubi v Evroligi za zdaj še niso našli skupnega jezika s Fibo glede spremembe koledarja tekmovanj. Zato se igralci Evrolige načeloma ne bodo mogli udeleževati reprezentančnih akcij. Izmed Slovencev v tem tekmovanju igrajo Luka Dončić, Anthony Randolph, Zoran Dragić, Aleksej Nikolić in Edo Murić.

Trifunović je poudaril, da se je pogovoril tudi z Alenom Omićem, ki je zaradi naturalizacije Randolpha izgubil mesto v reprezentanci za EP. Pogovorila sta se odkrito, po besedah Trifunovića pa Omić, ki ga je celoten položaj nekoliko prizadel in to povsem razume, za zdaj ni ne potrdil ne zavrnil igranja za reprezentanco v prihodnje. Znova se bosta slišala že v kratkem. Tudi Gašper Vidmar se še ni dokončno odločil za konec reprezentančne kariere, ki ga je napovedal po evropskem prvenstvu. Trifunović ga bo obiskal v Carigradu in upa, da bo nadaljeval.

Ženska reprezentanca pomlajena

Svoje načrte je predstavil tudi selektor ženske reprezentance Damir Grgić, ki je letos s Slovenijo prvič nastopil na evropskem prvenstvu, obenem pa je osvojil še srebrno medaljo na evropskem prvenstvu do 20 let. Zdaj ga čakajo kvalifikacije za EP 2019, izbrana vrsta pa se bo z Romunijo, Finsko in Francijo pomerila pomlajena.

"Zaradi konca aktivnega igranja Zdolškove in Piršićeve ter odločitve Erkićeve, da zaključi reprezentančno kariero, smo ekipo pomladili. Mislim, da je pred kvalifikacijami pravi čas za to. Že zdaj bomo ponudili priložnost igralkam, ki so dosegle prvo medaljo za žensko košarko na EP-ju do 20 let. Poskusili bomo vključiti te mlade košarkarice. Želja je bila, da ne dobimo Španije ali Francije, a se nam ni uresničila. Za uvrstitev na prvenstvo moramo po dvakrat premagati Finsko in Romunijo. Upam, da se bomo dobro pripravili in bo še naprej vzdušje v ekipi naš velik adut. Pred dvema letoma smo se želeli približati evropskemu vrhu in mislim, da smo to tudi naredili. V Pragi smo pustili dober vtis, zmanjkalo pa nam je tudi nekaj sreče. Načeloma sem bil z igro zadovoljen, manj pa z rezultatom. Naredili bomo vse, da drugič zapored nastopimo na prvenstvu," je povedal Grgić.

Seznam reprezentance za prvi cikel kvalifikacij Igralno mesto Višina Letnik rojstva Klub Jaka Blažič branilec 196 1990 Andorra (ŠPA) Vlatko Čančar krilo 203 1997 Mega Bemax (SRB) Žiga Dimec center 211 1993 Krka Luka Dončić branilec 201 1999 Real Madrid (ŠPA) Zoran Dragić branilec 196 1989 Olimpia Milano (ITA) Tadej Ferme branilec 187 1991 Sixt Primorska Gregor Hrovat krilo 196 1994 Petrol Olimpija Jan Kosi krilni center 204 1996 Sixt Primorska Miha Lapornik branilec 194 1993 Zlatorog Laško Jurij Macura krilni center 211 1999 Baskonia (ŠPA) Blaž Mahkovic krilni center 201 1990 Helios Suns Blaž Mesiček branilec 197 1997 Brindisi (ITA) Edo Murić krilo 202 1991 Anadolu Efes (TUR) Aleksej Nikolić organitator igre 191 1995 Brose Bamberg (NEM) Alen Omić* center 216 1992 Hapoel Jeruzalem (IZR) Klemen Prepelič branilec 191 1992 Paris Levallois (FRA) Anthony Randolph* krilni center 211 1989 Real Madrid (ŠPA) Matic Rebec organizator igre 180 1995 Jenisej Krasnojarsk (RUS) Luka Rupnik organizator igre 186 1993 Fuenlabrada (ŠPA) Žan Mark Šiško organizator igre 190 1997 Ilirija Gašper Vidmar center 211 1987 Banvit (TUR) Saša Zagorac krilni center 206 1984 Sopron (MAD)



* - naturaliziran košarkar

KVALIFIKACIJE, prvi del, skupina A, ekme Slovenije:

Petek, 24. novembra, ob 19.00:

SLOVENIJA - BELORUSIJA (Stožice)

Nedelja, 26. novembra, ob 21.00:

ŠPANIJA - SLOVENIJA (Burgos)

Petek, 23. februarja 2018:

ČRNA GORA - SLOVENIJA

Ponedeljek, 26. februarja 2018:

BELORUSIJA - SLOVENIJA

Četrtek, 28. junija 2018:

SLOVENIJA - ŠPANIJA

Nedelja, 1. julija 2018:

SLOVENIJA - ČRNA GORA

V drugem delu se bodo v skupini I najboljšim trem iz skupine A pridružile najboljše tri reprezentance iz skupine B (Švedska, Turčija, Latvija, Ukrajina). Na SP bodo vodila prva tri mesta.

M. R., Tilen Jamnik