Največ porazov na SP-jih imela Mehika

Na zadnjih šestih turnirjih vselej v osmini finala

16. maj 2018 ob 10:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Le še en mesec nas loči do svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo junija in julija spet v središču svetovne javnosti.

Na portalu Športni SOS tokrat v sodelovanju z Valom 202 objavljamo nekatere statistične zanimivosti, ki so povezane s porazi. Najboljše reprezentance so dobro znane, Brazilija je petkrat osvojila naslov svetovnega prvaka, s po štirimi naslovi pa ji sledita evropska velikana Italija in Nemčija. Prav vsaka od teh reprezentanc se je v tem stoletju že veselila naslova.

Največ zmag ima Brazilija - 70

Brazilija je tudi edina reprezentanca, ki je zaigrala prav na vsakem prvenstvu, zato ni presenetljivo, da je na teh tekmovanjih zbrala kar 70 zmag, s čimer je najuspešnejša reprezentanca.

Največ porazov pa ima Mehika, ki je na svetovnih prvenstvih sodelovala 15-krat, na teh turnirjih je izgubila kar 25-krat. V spodnji tabeli so reprezentance, ki so na svetovnih prvenstvih doživele najmanj 18 porazov.

Reprezentanca Turnirji Tekme Porazi Mehika 15 53 25 Argentina 16 77 21 Nemčija 18 106 20 ZDA 10 33 19 Urugvaj 12 51 19 Francija 14 59 19 Belgija 12 41 18 Srbija * 11 43 18 Španija 14 59 18



Opomba: Mednarodna nogometna zveza vse izide Jugoslavije pripisuje Srbiji.

Nogometna reprezentanca Mehike je v svoji konfederaciji velesila, zato praviloma nima velikih težav pri zagotavljanju uvrstitve na to tekmovanje (v kvalifikacijah ji zadnjič ni uspelo za SP 1982). Na prav vsakem od zadnjih šestih turnirjev se ji je uspelo prebiti v izločilne boje, a je prav vselej izpadla v osmini finala. Sama je svetovno prvenstvo gostila dvakrat (1970, 1986), obakrat se ji je uspelo prebiti v četrtfinale, kar je njen najboljši uspeh.

Leta 1986 je za enega najlepših zadetkov v zgodovini prvenstev poskrbel Manuel Negrete, ki je proti Bolgariji zadel imeniten volej.

Izrael edini (zdajšnji) predstavnik Uefe še brez zmage

Ko smo pri zmagah in porazih, na svetovnih prvenstvih je do zdaj igralo kar 32 reprezentanc Evropske nogometne zveze, a med temi je le ena, ki na največjem svetovnem odru ni zmagala niti enkrat - Izrael. Ta je sicer tekmoval v kvalifikacijah kar treh različnih celin. Sprva v Aziji (leta 1964 je postal azijski prvak). Po sporu na azijskih igrah leta 1974, ko Kuvajt in Severna Koreja nista želela odigrati tekme proti Izraelu, pa je bila ekipa izločena iz vseh tekmovanj pod okriljem Azijske nogometne zveze. Izrael je bil potem nekaj let v nogometni nikogaršnji zemlji, za svetovno prvenstvo leta 1982 je igral v evropskih kvalifikacijah, za naslednji dve svetovni prvenstvi pa v kvalifikacijah Oceanije. V devetdesetih se je spet pridružil evropskim kvalifikacijam, izraelski klubi pa evropskim tekmovanjem, Izrael pa je leta 1994 postal polnopravni član Evropske nogometne zveze.

Slovenska nogometna reprezentanca se je na svetovnih prvenstvih veselila ene zmage, med evropskimi državami to velja še za Slovaško, Wales ter Bosno in Hercegovino.

Slavko Jerič, Luka Petrič