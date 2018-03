Norvežani v Vikersundu slavili rekordno zmago

Norveški skakalci so bili na ekipni tekmi v poletih tako prepričljivi, da so za zmago potrebovali le sedem nastopov.

Do konca sezone v smučarskih skokih je le še eno prizorišče (Planica), zato na portalu Športni SOS tokrat pišemo o najatraktivnejši disciplini smučarskih skokov. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

1.128. Na ekipni tekmi v smučarskih poletih v Vikersundu so norveški skakalci premagali Poljake za 265,6 točke. Ali je to najvišja razlika med prvo in drugouvrščeno ekipo v poletih?

Andraž Poljšak

Tako je, to je z naskokom najvišja razlika na tekmah v smučarskih poletih do zdaj. Prednost zmagovalne ekipe je namreč skoraj enkrat višja od prejšnjega rekorda, ki so si ga prej lastili Avstrijci.

Tekma Prvi Drugi Točke Vikersund 2018 Norveška Poljska 265,6 Planica 2011 Avstrija Norveška 135,5 Planica 2008 Norveška Finska 100,0 Planica 2012 Avstrija Norveška 75,6 Planica 2002 Finska Nemčija 73,2



Opomba: V zadnjem stolpcu je razlika med prvouvrščenima reprezentancama.

1.129. Na kateri tekmi v poletih je bila razlika najnižja?

Tone H.

To je bilo na tekmi v Oberstdorfu 2012, ki je zgodovinska za slovenske smučarske skoke, saj je Slovenija slavila svojo prvo zmago na ekipnih tekmah. Takrat je Slovenija za vsega 0,7 točke ugnala drugouvrščeno Avstrijo. Pri tem je treba dodati, da je bila izpeljana le ena serija. Če bi izpeljali še finalno, Slovenija ne bi slavila, saj bi morala nastopiti le s tremi skakalci. V prvi seriji se je namreč poškodoval Peter Prevc in takrat končal sezono.

1.130. Že nekaj časa raziskujem, če je že kateri skakalec zmagal na vseh petih letalnicah v svetovnem pokalu oziroma kdo je bil najbližje tovrstnemu dosežku. Po moji statistiki je to Robert Kranjec, ki je zmagal v Planici, Vikersundu in Kulmu ter zasedel drugo mesto v Harrachovu in Oberstdorfu. Imam prav?

Erik

Do zdaj še ni bilo junaka, ki bi na vseh petih napravah dobil tekme za svetovni pokal. Temu sta bila najbližje Avstrijca Gregor Schlierenzauer in Andreas Goldberger, ki sta slavila na štirih od petih prizorišč. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Skakalec H K O P V Naprave Zmage Gregor Schlierenzauer 3 4 14 Andreas Goldberger 3 4 5 Robert Kranjec 2 2 3 6 Noriaki Kasai 3 2 3 3 Adam Malysz 2 3 3 6 Sven Hannawald 4 2 3 4 Martin Koch 3 4 3 4 Peter Prevc 5 4 3 7 Takanobu Okabe / 9 3 3 Matti Nykänen / / 3 6



Opombe:

- H - Harrachov, K - Kulm, O - Oberstdorf, P - Planica, V - Vikersund.

- Kljukice prinašajo naprave, na katerih je skakalec zmagal, kjer pa ni slavil, je navedena najboljša uvrstitev na teh napravah.

- Naprave: zmage na različnih napravah

- Zmage: skupno število zmag v poletih za svetovni pokal.

Slavko Jerič