Olimpija blizu zmagi v Turčiji, a na koncu poraz po podaljšku

Drugi poraz v Ligi prvakov je Olimpiji zadal Banvit

18. oktober 2017 ob 18:28,

zadnji poseg: 18. oktober 2017 ob 22:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarjem Petrola Olimpije niti v 2. krogu Lige prvakov ni uspelo vknjižiti zmage. Po podaljšku so klonili pred turškim Banvitom (87:83).

Turki, ki jih vodi slovenski trener Saša Filipovski, so bili favoriti pred srečanjem, kar so izpostavljali tudi Ljubljančani s trenerjem Gašperjem Okornom na čelu, a na koncu so bili ti zelo blizu zmagi v Bandirmi.

Turki prednosti niso izpustili iz rok

Olimpija je tekmo dobro začela, z dvema trojkama, zadela sta Jan Špan in Erjon Kastrati (0:6). Turki so odgovorili s trojko (3:6). Špan je čez celotno igrišče podal Kastratiju, ki je polagal za Olimpijinih +5 (3:8). Turki so prek Tonyja Taylorja, zadel je za tri, hitro izenačili (10:10), z agresivno obrambo in uspešnim metom iz igre, odlično je delovala naveza Gašper Vidmar-Taylor, so hitro prišli do dvomestne prednosti (21:10). Te Turki kljub nekaj svetlim trenutkom Olimpije - po trojki Špana so zmanjšali zaostanek (30:22) - niso izpustili več iz rok do konca prvega polčasa.

Olimpiji 3. četrtina

Prednost so varovanci Filipovskega po vrnitvi na parket le še povečali, vodili so že za 18 točk (49:31). Ko je bilo videti, da je tekma že izgubljena, je sledil dober niz Olimpije, po katerem so po dolgem času zaostajali za manj kot deset točk (54:45). Po košu Badžima so Turki vodili le še za sedem točk (56:49), imeli so tudi napad za dodatno znižanje zaostanka, a jim ni uspelo. Ob koncu tretje četrtine so Turki imeli devet točk naskoka (58:49).

Po treh točkah (koš in prosti met) kapetana Olimpije Gregorja Hrovata v enem napadu je Olimpija spet zaostajala za sedem (61:54). Po neizkoriščenem napadu Turkov je Olimpija krenila v protinapad, trojko je zadel Badžim (61:57), obetala se je zanimiva končnica. Olimpija je Turkom dovolila podvojitev prednosti (67:59). Jordan Morgan je nato atraktivno zabil prek Vidmarja (67:61). V pravem trenutku je trojko dodal Hrovat (68:64). Domen Lorbek je svoj prvi koš dosegel iz težkega položaja, tri minute do konca so Turki vodili za štiri (70:66). Igralci Olimpije so zatajili v obrambi, ko so samega pustili Damiana Kuliga, ki je zadel za tri točke (73:66). Morgan je s svojo 21. točko znižal na 73:68. Hrovat je dobro minuto do konca ukradel žogo, Turki so nad Španom naredili osebno napako, tako da je Špan izvajal proste mete. S črte prostih metov je bil uspešen enkrat (73:70).

Olimpija blizu zmagi

Turki so zgrešili trojko, na nasprotni strani je bil uspešen Lorbek, ki je zadel za izenačenje (73:73). Do konca je bilo še 15 sekund, Turki so imeli zadnji napad, Olimpijini igralci so hitro naredili osebno napako. Kulig je zgrešil oba prosta meta. Olimpija je svoj napad uspešno izkoristila, Hrovat je pod košem našel Dražena Bubnića (73:75). Po osebni napaki, ki je dvignila na noge klop Olimpije, je Kulig sedem desetink pred piskom sirene izenačil, o zmagovalcu je odločal podaljšek.

Turki v podaljšku spet do prednosti

Bubnić je v podaljšku prispeval še tri pomembne točke za novo izenačenje (78:78), a Turki so takoj odgovorili na enak način (81:78). Banvit je stopil na plin in vodil za sedem (85:78). Ljubljanskim košarkarjem kljub agresivnemu pokrivanju po celotnem igrišču ni uspelo ustaviti Turkov, minuto do konca so vodili za sedem (87:80). Upanje je povrnil Lorbek, ki je zadel še eno sijajno trojko (87:83). Po neuspešnih napadih na obeh straneh je zmaga pripadla gostiteljem.

Ljubljančani se bodo v Ligi prvakov prvič domačim navijačem predstavili 25. oktobra proti Beyreuthu v 3. krogu.

LIGA PRVAKOV

SKUPINA C, 2. KROG

BANVIT - PETROL OLIMPIJA

* 87:83 (26:14, 17:15, 15:20, 17:26)

Taylor 24, Caloiaro 20, Vidmar 13, Kulig 10, Thomas 9, Geci 5, Odum 4, Altintig 2; Morgan 22, Lorbek, Hrovat, Špan in Oliver po 10, Kastrati in Bubnić po 7, Badžim 5, Radulović 2.

* - po podaljšku

Met za dve: 28/44; 20/43

Met za tri: 6/22; 11/21

Prosti meti: 13/20; 10/13

Skoki: 38; 32

BAYREUTH - STRASBOURG

* 82:80 (16:16, 20:17, 18:19, 20:22)

* - po podaljšku



ESTUDIANTES - ROSA RADOM

78:68 (20:16, 25:19, 12:23, 21:10)



Že odigrano:

VENEZIA - AEK ATENE

* 101:103 (21:15, 17:19, 26:26, 21:25)

* - po podaljšku

Lestvica: BAYREUTH 2 2 0 +19 4 ESTUDIANTES 2 2 0 +18 4 STRASBOURG 2 1 1 +12 3 VENEZIA 2 1 1 +5 3 BANVIT 2 1 1 -3 3 AEK ATENE 2 1 1 -6 3 PETROL OLIMPIJA 2 0 2 -18 2 ROSA RADOM 2 0 2 -27 2

Dolores Subotić