Prevc na prvo tekmo odhaja pripravljen, samozavesten in miren

V soboto v Wisli ekipna, v nedeljo pa posamična tekma

14. november 2017 ob 16:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred olimpijsko zimo se je predstavila nordijska reprezentanca. Prvi začenjajo skakalci, od katerih se največ pričakuje. Peter Prevc bo branil olimpijski kolajni in naslov svetovnega prvaka v poletih.

Smučarje skakalce prvi preizkušnji čakata konec tedna v Wisli, kjer se bodo preizkusili na ekipni (sobota 16.00) in posamični (nedelja 15.00) preizkušnji. Glavni trener slovenskih lovcev na daljave Goran Janus bo na Poljsko v četrtek popeljal Roberta Kranjca, Anžeta Laniška, Anžeta Semeniča, Jurija Tepeša, Tilna Bartola, Timija Zajca in Petra Prevca. Zima, v kateri je v svetovnem pokalu zopet nekaj novosti, bo dolga, urnik pa strnjen. Letošnja sezona prinaša največji športni dogodek, olimpijske igre, ob tem pa se bodo skakalci merili še v Oberstdorfu za žlahtne snežinke, kot je to v navadi - vrhunec predstavlja novoletna turneja, za Slovence pa so nekaj posebnega tudi sklepne tekme v Planici.

Na vseh omenjenih vrhuncih je Peter Prevc že blestel. Novoletno turnejo je osvojil pred dvema letoma, pod Poncami je tudi že zmagoval, v Oberstdorfu bo branil naslov svetovnega prvaka v poletih izpred dveh let s Kulma, v Pjongčangu pa olimpijsko srebro ter bron iz Sočija. "Le okoli božiča je malo zatišja, sledijo pa vrhunci od novoletne turneje, svetovnega prvenstva in olimpijskih iger do zaključka v Planici. Želim si, da bom na tekmah mirnejši, kot pa sem bil lani, ko je bila cela sezona neko nezadovoljstvo in negodovanje nad samim seboj. Želim si, da bom skakal umirjeno in čez tekme lepo rasel ter z njih odhajal zadovoljen," je povedal 25-letni Prevc, ki tokrat v ekipi ob sebi ne bo imel nobenega izmed mlajših bratov, saj se nista uvrstila v ekipo.

Peter Prevc z opremo trenutno zelo zadovoljen

Po sezoni, ko ni imel prave konkurence in je osvojil vse, kar se je dalo, je imel lani ogromno težav, tudi poletni del se letos ni izšel po načrtih, vendar pa zdaj bolj optimistično pričakuje sezono, kot jo je po koncu poletne velike nagrade: "Zdaj sem bolj miren. Čakam, da gremo. Sem pripravljen, samozavesten in lahko sem tudi miren, saj vsa oprema "štima". Po koncu poletja še ni bilo pravega materiala. Čevlje smo imeli obrabljene in nismo vedeli zaradi česa. Zdaj smo to lepo izpeljali in oprema je pripravljena. Z njo sem zadovoljen. Dobro je, da imam že zdaj izbrano, kaj bom imel na prvi tekmi."

"V novo sezono greš predvsem z vprašanjem, kje sploh si. Kar smo natrenirali, smo. Moram si zaupati in upati, da bo na tekmi šlo tako. Kar se treninga tiče, bi vedno lahko bila kakšna stvar boljša, a ko se sezona začne, se ne smeš obremenjevati. Treba je ostati miren in želim si, da sproščeno odskačem prvo tekmo. Rezultatskih ciljev si tudi ne moreš zadati, potem ko si imel čez poletje tako mešanico izidov. Nezadovoljen bi bil, če bi na silo hotel izsiljevati dobre skoke. To je tisto, kar mi je poleti povzročalo težave in sem si zaradi tega tudi otežil poletje. Najmanj bi bil zadovoljen, da bi sam sebi kompliciral tekmo," je dodal Prevc, ki je ob tem še pristavil, da ga je zelo razžalostila vest, da si je znova težje koleno poškodoval Norvežan Kenneth Gangnes, ki je zaradi takšne poškodbe izpustil že lansko sezono, v zimi, ko je bil Peter nepremagljiv, pa je v svetovnem pokalu zasedel tretje mesto.

Kranjec pozornost posvetil eksplozivnosti

Peter Prevc je lani zaradi slabe forme izpustil Wislo, kjer je manjkal tudi Kranjec, a on zaradi poškodbe. Tako kot Gangnes je tudi Robi izpustil celotno zimo. Zdaj je najizkušenejši slovenski skakalec pripravljen na vrnitev v svetovni pokal, kjer bo letos minilo že 20 let od njegovega debija: "Pripravljalni del je bil zelo dolg. V bistvu sem v pogonu od marca naprej. Veliko je bilo priprav, udeležil sem se tudi večine tekem, tako da je bila kar dolga. Preprosto sem morali dati to čez, ker sem moral zaradi rehabilitacije pridobiti eksplozivnost in moč. Pač je bil tak proces. Največ pozornosti sem posvetil eksplozivnosti in si prizadeval za to, da ohranim mehkobo, saj je bilo med rehabilitacijo res veliko fitnesa in se je nabralo veliko enakih gibov. To je bilo treba presekati, ampak je šlo vse zelo dobro."

"V bistvu sem nekatere občutke po vrnitvi na skakalnice kar hitro dobil, le nisem znal nekako povezati celote. Recimo je bil počep zelo dober, pa se potem nisem dobro počutil v zraku, ali pa obratno," je dejal 35-letni rekorder po številu poletov čez 200 metrov. Kranjec je pred štirimi leti v Soči odpotoval v izvrstni formi, vendar se je na olimpijskem prizorišču poškodoval. Veliko razočaranje je bilo, da je ostal brez možnosti boja za kolajne, ki jo sicer že ima z iger leta 2002, ko je bil z ekipo bronast. Tudi na svetovnem prvenstvu v poletih je že osvojil medaljo, saj je leta 2012 v Vikersundu postal svetovni prvak: "Seveda so olimpijske igre in svetovno prvenstvo že nekje v mislih, a do takrat je še daleč. Je treba narediti še marsikaj vmes, v miru opraviti s prvimi tekmami in počasi stopnjevati formo."

Laniškova osnova že med poletjem dobra

Z najboljšo popotnico pa zimo pričakuje Lanišek, ki je poletno veliko nagrado končal z drugim mestom v skupni razvrstitvi. Hkrati je dobro skakal tudi lani na olimpijski skakalnici, ko je sicer sezono začel zelo slabo, a v Južni Koreji je na večji napravi zasedel četrto mesto. "Pri skokih smo v tem zadnjem obdobju delali pri malenkostih. V bistvu je bila osnova vsaj pri meni že med poletjem zelo dobra. Naredili smo veliko skokov na ledeni smučini. Zahvala vsem delavcem, ki so nam to omogočili, bi pa si morda želeli kdaj še več treningov na snegu in upam, da bodo tudi to uredili v Planici," je povedal 21-letni Domžalčan, ki bo konec januarja prvič postal očka.

Tilen Jamnik