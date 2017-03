Schlierenzauer edini čez 2.000 točk, blizu dva Slovenca

24. marec 2017 ob 11:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gregor Schlierenzauer ima daleč največ zmag v poletih za svetovni pokal, zato ni čudno, da je v tej atraktivni disciplini zbral tudi največ točk.

Tudi na portalu Športni SOS smo v znamenju Planice, zato odgovarjamo na vaša vprašanja o smučarskih poletih.

929. Kdo je osvojil največ točk v smučarskih poletih, ko so delili male globuse?

Matej J.

Globuse v poletih so delili v sezonah 1991-2001 ter od 2009 naprej. V tem času je največ točk osvojil Gregor Schlierenzauer, sledita pa mu že dva Slovenca Robert Kranjec in Peter Prevc. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Letalec Točke Gregor Schlierenzauer 2.058 Robert Kranjec 1.963 Peter Prevc 1.567 Noriaki Kasai 1.520 Simon Ammann 1.518 Martin Koch 1.239 Andreas Goldberger 1.136 Adam Malysz 1.117 Kamil Stoch 1.087 Severin Freund 1.062 Jurij Tepeš 1.039



Opomba: Podatki veljajo pred letošnjo Planico.

930. Ali je zmagovalec kvalifikacij v Planici nato že kdaj dobil tekmo?

Daniel Kalan

V zadnjih 15 letih se to ni zgodilo. Temu dosežku sta bila še najbliže Björn Einar Romören in Martin Koch. Norvežan je dobil kvalifikacije v letih 2005 in 2008, na tekmi pa je bil potem tretji. Avstrijec pa je enako usodo doživel leta 2006.

Slavko Jerič