Novaković tretji igralec s tremi podajami

422. del rubrike Športni SOS

8. marec 2017 ob 11:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav se Milivoje Novaković v torek pri odmevni zmagi Maribora nad Gorico (4:2) ni vpisal med strelce, se lahko pohvali z redko videnim dosežkom na zelenicah Prve lige.

Napadalec slovenskega nogometnega kluba z največ trofejami je namreč prispeval kar tri podaje. Pri vodstvu tekmovanja smo preverili igralce z največ podajami na eni tekmi v zgodovini tekmovanja.

921. Milivoje Novaković je proti Gorici zbral tri podaje. Ali je to rekord na tekmah Prve lige?

Jaša Lorenčič

Prva liga te podatke zbira od sezone 2013/2014. V tem času se je dvakrat že pripetilo, da se je en nogometaš na isti tekmi trikrat vpisal med podajalce.

Prvič se je to zgodilo 17. avgusta 2013, ko je Zavrč v gosteh premagal Krko s 4:3. Takrat je tri podaje za Zavrč prispeval Josip Golubar. Dvakrat je po njegovi podaji zadel Jure Matjašič enkrat pa Dino Kreisinger. Pri gostiteljih je blestel Josip Marošević, ki je dosegel hat-trick.

Tudi drugi primer sega v sezono 2013/2014 in tudi tokrat lahko pišemo o obrambi Krke, ki je prejela kar štiri gole. Bilo je 5. oktobra 2013, ko so Domžale premagale Krko s 4:0, pri tem je Slobodan Vuk zbral tri podaje. V 53. in 62. minuti je podal Joshui Parkerju, v 83. minuti pa Zeniju Husmaniju. Vmes pa je sam v 72. minuti zadel za 3:0.

Na tem spisku je od 7. marca 2017 zdaj tudi Milivoje Novaković, ki je s tremi podajami pomagal pri zmagi Maribora v Gorici s 4:2.

Slavko Jerič, @lavkeri