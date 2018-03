Slovenci ob debiju Kavčiča dobili lekcijo Avstrijcev

Namesto poškodovanega Oblaka v vratih Belec

23. marec 2018 ob 12:05,

zadnji poseg: 23. marec 2018 ob 22:38

Celovec - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca, ki jo je prvič vodil novi selektor Tomaž Kavčič, je v Celovcu s 3:0 izgubila pripravljalno tekmo proti Avstriji.

Kavčič je moral tik pred tekmo zaradi rahle poškodbe (zadnjična mišica) prvega vratarja Jana Oblaka zamenjati z Vidom Belcem. Kapetanski trak je nosil Bojan Jokić.

Mojstrovina Alabe za 1:0

Po začetnem otipavanju je Avstrija v 15. minuti povedla. Guido Burgstaller je v dvoboju z Renejem Krhinom hitro (in teatralno) padel kakšnih 20 metrov od slovenskih vrat. Sodnik Stephan Klossner je dosodil prosti strel, ki ga je mojstrsko izvedel David Alaba. Branilec je žogo mojstrsko čez živi zid poslal v levi zgornji kot vrat Belca.

Lindner ustavil Verbiča

Avstrija je bila tudi v nadaljevanju nevarnejša. V 25. minuti se je pred Belca po globinski podaji prebil Valentino Lazaro, a je Belec pravočasno zapustil vrata in dobil dvoboj. Malo pozneje pa prva priložnost Slovenije. Benjamin Verbič je na desni strani po preigravanju prodrl v kazenski prostor in dobro meril, a je bil Heinz Lindner na mestu.

Arnautović povišal na 2:0

Boljši Avstrijci so še naprej nizali obetavne akcije na slovenski polovici in v 36. minuti povišali vodstvo. Šolsko akcijo je po podaji z desne strani zaključil Marko Arnautović, ki je s kakšnih 14 metrov s strelom po tleh za desno vratnico matiral Belca. Malo pozneje je Alaba s prostega strela stresel še prečko. Slovenci so na igrišču stali zelo slabo in izgubili večino dvobojev.

Vratnica Iličića s prostega strela

Kljub temu bi lahko še pred koncem polčasa zadeli za priključek, a je v 43. minuti Josipu Iličiću po prostem strelu z desne strani veselje preprečila vratnica. Slovenci so imeli žogo več v nogah (51:49), a je bila Avstrija nevarnejša (streli v okvir 5:2).

Arnautović še enkrat ukanil slovensko obrambo

Selektor Kavčič je na začetku drugega polčasa Jasmina Kurtića zamenjal z Valterjem Birso, Roberta Berića pa z Romanom Bezjakom. A ni pomagalo. V 51. minuti so Avstrijci zabili še tretji gol. Po neuspeli ofsajd zanki - zamudil je Jokić - je Arnautović, za hrbet slovenske obrambe mu je podal Julian Baumgartlinger, z glavo poslal žogo čez Belca. Malo pozneje je Stefan Ilsanker po podaji s prostega strela zadel še vratnico. Slovenci so bili razbiti.

Lindner ustavil tudi Iličića

V 63. minuti je Iličić dobro sprožil z leve strani, a se je Lindner znova izkazal s parado. Iličića, najboljšega slovenskega igralca v Celovcu, je v 77. minuti zamenjal debitant Domen Črnigoj, Kevina Kampla pa Rajko Rotman. Slovenci so v zadnjem delu pokazali nekaj več v napadu, a je treba dodati, da so Avstrijci ob visokem vodstvu nekoliko stopili s plina. Do konca tekme je pri Sloveniji vstopil še Andraž Šporar, a Slovencem ni uspelo doseči častnega zadetka.

V torek proti Belorusiji

Glede na prikazano v Celovcu Kavčiča čaka še ogromno dela. Slovenci so namreč - tudi pred očmi predsednika Uefe Aleksandra Čeferina, ki je bil na tribunah stadiona Wörthersee - pustili slab vtis v vseh elementih nogometne igre. Prva priložnost za napredek bo že torkova tekma proti Belorusiji v Ljubljani.

Franco Foda, selektor Avstrije: "Jasno, da sem zadovoljen. Imeli smo samo dva dni priložnosti, da smo se taktično pripravili. Defenzivno je bilo dobro, napad je tudi stekel. Igrali smo stabilno, še posebej pa mi je všeč, da smo si pripravili veliko priložnosti. Z ekipo sem zadovoljen, saj je bila od začetka agresivna in željna igre. Tekmecem smo pustili malo prostora in priložnosti. To so sicer prijateljske tekme, toda na njih se pokaže, na koga lahko računamo."

Tomaž Kavčič, selektor Slovenije: "Čestitam Avstriji za zasluženo zmago. Nas čaka še veliko dela, mi bomo tekmo analizirali in se posvetili Belorusiji v torek. Moramo se pogovoriti in analizirati, težko pa takoj po tekmi v nekaj stavkih povem, kaj je bilo narobe. Je pa bila zmaga Avstrije seveda popolnoma zaslužena. A jutri je nov dan, moramo dvigniti glave."

PRIPRAVLJALNA TEKMA



Celovec:

AVSTRIJA - SLOVENIJA 3:0 (2:0)

18.100; Alaba 15., Arnautović 36., 51.

Avstrija: Lindner; Lainer, Prödl, Hinteregger; Ilsanker, Baumgartlinger (90./Schlager), Schöpf (74./Grillitsch), Alaba (90./Wöber), Lazaro (67./Kainz); Burgstaller (69./Gregoritsch), Arnautović (86./Schaub).



Slovenija: Belec; Skubic (62./Milec), Mevlja, Struna, Jokić; Krhin, Kampl (76./Rotman); Kurtić (46./Birsa), Iličić (77./Črnigoj), Verbič (86./Šporar); Berić (46./Bezjak).

Sodnik: Stephan Klossner (Švica)

Torek ob 20.15 (Stožice):

SLOVENIJA - BELORUSIJA

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

VIDEO Analiza 2. polčasa tekme Avstrija – Slovenija

VIDEO Analiza 1. polčasa tekme Avstrija – Slovenija

VIDEO Zadetki s tekme Avstrija – Slovenija

VIDEO Arnautović še drugič matiral slovensko obrambo

VIDEO Arnautović v 36. minuti povišal na 2:0

VIDEO Alaba mojstrsko izvedel prosti strel za 1:0

R. K., A. V.