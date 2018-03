Tepeš: Kar koli je bilo, moramo urediti med sabo

Sezone brez Planice si ne predstavlja

23. marec 2018 ob 19:39

Planica - MMC RTV SLO

Kljub 12. mestu na petkovi tekmi pod Poncami je Jurij Tepeš ostal brez nastopa na ekipni tekmi. V slabi sezoni so svetla točka zime izkušenega skakalca le planiški poleti.

Goran Janus je mesto med četverico, ki bo v soboto branila slovenske barve, namenil bratoma Petru, ki je trenutno najvišje uvrščeni Slovenec v svetovnem pokalu, in Domnu Prevcu, ki je kljub ponesrečenim planiškim kvalifikacijam letos na letalnicah pustil dober vtis, Anžetu Semeniču, ki je bil najboljši Slovenec na petkovi tekmi, a je bil nato diskvalificiran, in Robertu Kranjcu, ki je bil po Semeničevi diskvalifikaciji z desetim mestom najboljši Slovenec. Vseeno pa je Tepeš, kot je dejal v izteku letalnice, ko je drugi dan zapored zadovoljen stopil pred novinarje, upal, da bo dobil možnost nastopa na moštveni preizkušnji, hkrati pa je še dodal, da bo razočaran, če je ne bo.

"Sem zadovoljen s petkovima poletoma, saj nisem delal večjih napak. Sem nadaljeval z dobrimi skoki od četrtka. Mogoče sem raven še nekoliko dvignil. Vem, kaj je bilo še narobe, a sem zelo užival. Zagotovo je to to, po kar sem prišel v Planico. Mislil sem, da bo šlo slabše. Sploh z zadnjim skokom, glede na to, da imam po navadi nekaj težav z vetrom v hrbet, sem zelo zadovoljen, da mi je uspelo skočiti tako daleč. Po navadi je problem z vetrom v hrbet, če si povsem ne zaupaš in jaz si v tej sezoni zagotovo ne. Mi je pa Planica dala neki zaključek," je po petkovi tekmi, ko je poletel 225,0 in 221,0 m daleč, povedal Tepeš.

Takšna sezona se finančno pozna

Zadnjih sedem sezon je bil Tepeš vedno višje uvrščen v svetovnem pokalu, kot je letos. Prve točke je osvojil šele na petkovi planiški tekmi, pred tem pa je nastopil le na treh preizkušnjah in vedno izpadel v kvalifikacijah. "Ko ne gre, se zagotovo veliko nabere. Tudi približno si nisem mislil, da se mi lahko zgodi kaj takega. Tega si ne želi noben športnik, a očitno pride tudi taka sezona. Upam, da je bila to moja najslabša sezona. Vemo, da je vedno lahko slabše, a upam, da ne bo," je razmišljal 29-letni Ljubljančan, ki je v Planici zmagal v letih 2013 in 2015. Pred planiškim koncem tedna je dejal, da je dobro pripravljen, a da ne ve, kako bo potlačil vsa čustva, ki so se ob neuspehih v tej sezoni nabrala.

Dodal je, da verjame, da jih je sposoben, in to je na letalnici bratov Gorišek, kjer je zmagal tako na novi kot na stari, tudi dokazal: "Ne sme biti preveč emocij, saj se potem skače preveč na silo, vsi pa vemo, da v skokih na silo ne gre. Najpomembneje je, da sem pri sebi miren in da vem, kaj bi lahko v tej zimi naredil drugače. Kondicijsko vem, da sem dobro pripravljen, mogoče bi moral le urediti kakšno stvar v glavi. Pri sebi sem se toliko pomiril, da voljo in motiv za naslednjo sezono imam. Imam veliko željo, da dokažem, da še vedno lahko. Delal bom še bolj trdo in še močneje. Hkrati pa vem, da bi si poleti lahko privoščil kakšen dan odklopa več, da ne bi skoraj sto odstotkov časa posvetil samo skokom."

Kot pravi, ima veliko motivacije za delo pred naslednjo sezono, za katero pa ne ve, kako bo. Ve le, da bo izgubil del sponzorskih sredstev, obenem se mu izteče pogodba za delo na policiji, in da bo finančni položaj v naslednji zimi zanj težji: "Takšna sezona se finančno zagotovo pozna. Niso to samo nagrade, izgubil bom še kakšno drugo finančno podporo. Praktično bom po sezoni izgubil vse, kar se izgubiti da. Pri športu je vse vezano na rezultat. Tako je in to vemo vsi športniki. Moramo vzeti v zakup, mi pa to predstavlja še dodatno motivacijo, da se naslednje leto vrnem boljši, kot sem bil kadar koli prej. Vložil bom, kolikor bom lahko, da se bom po najboljših močeh pripravil na naslednjo zimo."

Odnosi s strokovnim štabom so normalni

Pred letošnjo zimo je bil del A-ekipe, vendar je po neposrečenih preizkušnjah hitro izgubil mesto v ekipi za svetovni pokal. Za priprave na novo zimo je prepričan, da del najboljše slovenske zasedbe zagotovo ne bo: "99,9-odstotno sem prepričan, da bom v B-ekipi, se pa lahko kar koli zgodi. Upam, da vsaj v eni ekipi bomo. Zagotovo si želim čim boljše pogoje, jasno pa je, da letos izidi niso bili taki, kot bi si želel. Tudi trenerji so pričakovali več in tudi jaz ne morem kar pričakovati, da bom zdaj v A." V zimi, kjer je imel veliko težav s formo in se nikakor ni našel, se je nabralo ogromno stvari in težkih trenutkov. Na vprašanje, ali je pri tem imel vso podporo, ki bi si jo želel, je diplomatsko odgovoril: "Bil sem zelo presenečen in seveda zelo vesel zaradi tako velike podpore domačih, dekleta in prijateljev. To me je prijetno presenetilo. Zahvala njim, da lahko sezono zaključim s tako visoko ravnjo psihične pripravljenosti. Dobil sem potrditev, da imam stvari, kar se tiče doma in prijateljev, zelo lepo urejene."

Glede strokovnega štaba reprezentance veliko ni želel govoriti. Kot je dejal, morajo to urediti med sabo, in ni želel "prati umazanega perila v javnosti": "Odnosi so normalni. Seveda ne bom rekel, da smo super, ampak so v normalnih odnosih. Obenem tudi ne bi rad tega obešal na veliki zvon in na veliko komentiral. To je stvar, ki jo moramo urediti znotraj hiše. Vsak bi po taki sezoni rad nekaj spremenil. Tako ali drugače bodo zame spremembe v naslednji sezoni prišle. Če ne drugo, zagotovo ne bom v A-ekipi in treba se bo še bolj truditi, da bom prišel zraven. Točno vem, kaj sem delal narobe in v katero smer moram delati naslednje leto. Vem, da se z večino trenerjev, kar se dela tiče, da dogovoriti. Večina se jih tudi prilagaja s programi in tako naprej. Po toliko letih mislim, da sem se že nekaj naučil in vsaj nekaj besed pri svojih treningih moram imeti. Treba je poslušati občutke. Morda sem jih letos premalo. To je šola za vse življenje."

Sezone brez Planice si ne predstavlja

Kljub slabšim nastopom pa je vseeno želel dobiti kakšno priložnost v svetovnem pokalu več. Še posebej na letalnicah, saj je večkrat dokazal, da je specialist za polete. Velika želja je bil nastop na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, kjer je bil lani na letalnici Heinija Klopferja na tekmi svetovnega pokala tretji: "Zagotovo bi si želel kakšno priložnost več in nedvomno sem bil vsakič, ko je nisem dobil, jezen. To je šport. Vemo, da si priložnosti ne morem vzeti, si jo pa lahko priborim. Žal si je nisem prek celinskega pokala. Približno vem, kaj je bil težava. Celinski pokal je bil zame velik šok. Praktično deset let nisem skakal tam in letos sem potem prišel na tiste tekme, ki so najbolj, če lahko tako rečem, kavbojske. Ves februar ni bilo normalne tekme. Vedno je bil neki veter, kolobocije z naleti in tako naprej. Že v svetovnem pokalu so težave, v celinskem pa je treba to pomnožiti s kar nekajkrat."

"Vedno sem bil navajen, da si moram stvari izboriti. Tako je prišlo in letos si jih prek celinskega pokala dejansko nisem mogel. Ampak tako je v skokih. Upam, da bom iz tega prišel močnejši. Kar sem zares upal, je bila kakšna priložnost na letalnici, saj sem bil na velikankah vedno boljši, kar sem nekajkrat dokazal. Toda takšna je bila trenerjeva odločitev in temu ne morem oporekati. Vesel sem, da sem bil v ekipi vsaj v Planici, saj si brez Planice oziroma poletov sezone, v katero vem, da sem veliko vložil, ne predstavljam. Planica je bila vedno motivator med sezonami. Kot pravim, mislim, da moramo stvari urediti znotraj hiše in te stvari ne sodijo v medije in javnost. Kar koli je bilo, moramo urediti med sabo. Upal sem na priložnosti, hkrati pa vem, da tudi nisem imel tako dobrih izidov, da bi lahko pričakoval, da bom skakal na kakšni tekmi," je sklenil Tepeš.

Tilen Jamnik