Slovenska "odprava" v Francijo: Zadnja odpadla Grebenc in Razgor

V petek in nedeljo dve tekmi s Francozi

4. januar 2017 ob 13:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektor slovenskih rokometašev Veselin Vujović je objavil seznam 17 igralcev za svetovno prvenstvo v Franciji, ki se bo začelo 11. januarja.

S spiska 19 sta kot zadnja odpadla Jan Grebenc in David Razgor. Na položaju levega zunanjega, kjer igra Grebenc, sta prednost dobila Borut Mačkovšek in Nik Henigman, medtem ko se je na položaju levega krila, kjer igra Razgor, Vujović odločil za Darka Cingesarja in Tilna Kodrina. Razgor sicer lahko igra tudi na položaju organizatorja igre, kjer pa imata prednost Marko Bezjak in Miha Zarabec.

Tokraz brez Zormana, Škofa in Bombača

Že prej je bilo jasno, da v Franciji ne bo dolgoletnih reprezentantov Uroša Zormana, Gorazda Škofa in Deana Bombača. "Veterana" Zorman in Škof se pripravljata na reprezentančno upokojitev, uradno naj bi se poslovila junija na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo proti Portugalski. Bombač pa po poškodbi reber še ni nared za naporen ritem svetovnega prvenstva. Dirigentska palica slovenske igre bo tako v rokah Bezjaka in Zarabca.

Dve tekmi s Francozi

Slovenija se bo proti Franciji odpravila že v četrtek (5.) zjutraj, saj jo v petek (6.) v Toulousu čaka pripravljalna tekma z domačo reprezentanco. Slovenci bodo nato v nedeljo (8.) v Montpellierju odigrali še eno tekmo s Francozi, ki bodo nekaj dni kasneje, 11. januarja, proti Braziliji odigrali uvodno tekmo 25. svetovnega prvenstva.

Za uvod 12. januarja proti Angoli

Slovenija bo skupinski del odigrala v Metzu, kjer se bo pomerila z Angolo (12. 1.), Islandijo (14. 1.), Makedonijo (16. 1.), Tunizijo (17. 1.) in Španijo (19. 1.). V osmino finala se bodo uvrstile najboljše štiri reprezentance.

SLOVENSKA REPREZENTANCA

Vratarji:

Urh Kastelic (Maribor Branik), Urban Lesjak (Celje Pivovarna Laško), Matevž Skok (Zagreb);

Krilni igralci: Darko Cingesar (Zagreb), Blaž Janc (Celje Pivovarna Laško), Gašper Marguč (Veszprem), Tilen Kodrin (Celje PL);

Zunanji igralci: Marko Bezjak (Magdeburg), Vid Kavtičnik, Jure Dolenec (oba Montpellier), Nik Henigman (Riko Ribnica), Borut Mačkovšek, Miha Zarabec (Celje Pivovarna Laško), David Miklavčič (Zagreb);

Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged), Vid Poteko (Celje Pivovarna Laško).

Aleš Vozel, @vozela1