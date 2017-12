SP v rokometu (Ž): Slovenija - Angola (1. polčas)

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

5. december 2017 ob 14:00

Trier - MMC RTV SLO

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je ob 14. uri začela tretjo tekmo v skupini A letošnjega SP-ja. V Trierju ji nasproti stoji izbrana vrsta Angole.

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja so si po zmagoslavju nad Francozinjami na široko odprle vrata za preboj v osmino finala, v primeru današnje zmage nad Angolkami ali pa vsaj neodločenega izida pa bi se - ob načrtovani zmagi nad Paragvajkami - zagotovo prebile med 16 najboljših na letošnjem sklepnem turnirju v Nemčiji.

Po dveh tekmah sta Romunija in Španija zbrali po štiri, Slovenija in Francija po dve točki, Angola in Paragvaj pa sta brez njih.

Slovenke in Angolke so se nedavno pomerile na pripravljalnem turnirju v francoski prestolnici. Na njem so zanesljivo slavile slovenske rokometašice z 31:25, njun edini dvoboj na svetovnem prvenstvu pred dvanajstimi leti v Sankt Peterburgu pa se je končal z zmagoslavjem afriških rokometašic z 28:27.

SP v rokometu (Ž), Trier

Skupina A, 3. krog, danes ob 14.00:

SLOVENIJA - ANGOLA -:- (-:-)

Ob 18.00:

FRANCIJA - PARAGVAJ

Ob 20.30:

ROMUNIJA - ŠPANIJA

Lestvica: ŠPANIJA 2 2 0 0 +21 4 ROMUNIJA 2 2 0 0 +15 4 FRANCIJA 2 1 0 1 +6 2 SLOVENIJA 2 1 0 1 -2 2 ANGOLA 2 0 0 2 -11 0 PARAGVAJ 2 0 0 2 -29 0

V drugi del se uvrstijo najboljše štiri ekipe.

M. L.