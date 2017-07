11-mesečni Charlie Gard je izgubil boj za življenje

V londonski bolnišnici so trdili, da zdravljenje v ZDA ne bi pomagalo

Starša 11-mesečnega Charlieja Garda, čigar zgodba je v zadnjih tednih polnila naslovnice svetovnih medijev, sta sporočila, da je njun "čudoviti deček" umrl.

Kot smo poročali, sta starša vse do konca bila sodno bitko z zdravstvenimi institucijami glede zdravljenja, od sodnega boja pa prenehala, ko jima je ameriški nevrolog povedal, da je prepozno za zdravljenje z nukleotidno terapijo. Zahtevala sta namreč, da dečka odpeljejo v ZDA na eksperimentalno zdravljenje, čemur so v londonski bolnišnici, kjer so dečka zdravili, nasprotovali. Sodišče je ta teden potem zavrnilo tudi njuno zahtevo, da ga odpeljeta domov. Sodišče je v četrtek odločilo, da ga prepeljejo v hospic, kjer je danes umrl.

Charlie je trpel za redko genetsko mutacijo, ki privede do oslabitve mišic, poškodb možganov, onemogoča pa tudi dihanje brez medicinske pomoči.

Kot smo poročali, je staršem za zdravljenje v ZDA uspelo zbrati 1,3 milijona britanskih funtov, z zbranim denarjem pa nameravajo zdaj ustanoviti sklad, tako da bi se "Charliejev glas slišal še naprej".

