2.964 glasov za in dva proti - Li Kečjang ostaja kitajski premier

Zaradi korupcije kaznovanih 1,4 milijona uradnikov

18. marec 2018 ob 09:03

Peking - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je kitajski ljudski kongres v soboto podaljšal mandat predsedniku Ši Džinpingu, je zdaj potrdil še premierski položaj Li Kečjanga.

Potrditvi Šija in LIja sta pričakovani, še posebej potem, ko so ljudski odposlanci pred dnevi odpravili omejitev dveh predsedniških mandatov, kar Šiju, najmočnejšemu kitajskemu voditelju v zadnjih desetletjih, omogoča ostati na položaju tako rekoč do smrti.

Sobotna soglasna izvolitev Šija za nov petletni mandat je bila sicer izjemen dogodek celo za kitajski ljudski kongres, ki resda ne zavrne nobenega predloga vladajoče elite, a je običajno vsaj peščica poslancev vzdržanih ali jih glasuje proti. Današnja potrditev 62-letnega Lija z dvema glasovoma proti in 2.964 glasovi za je bila tako že bolj "običajna".

Vang novi podpredsednik države

V politiko se sicer vrača Vang Kišan, Šijev dolgoletni zaveznik, ki je bil v soboto izvoljen za podpredsednika države - kar po ocenah poznavalcev še dodatno nakazuje na zmanjševanje Lijevega vpliva, pa čeprav ta formalno ostaja premier. Li je bil že do zdaj ves ćas v Šijevi senci.

69-letni Vang je pred tem pet let vodil pomembno komisijo za boj proti korupciji, dokler ga lani niso upokojili, ker je presegel neuradno upokojitveno starost 68 let. Med njegovim vodenjem komisije so zaradi korupcije kaznovali 1,4 milijona uradnikov, med njimi po navedbah kritikov tudi Šijeve politične tekmece.

Protikorupcijsko komisijo bo odslej vodil Jang Šjaodu, ki je bil na ta položaj potrjen z 2.953 glasovi za, šestimi proti in sedmimi vzdržanimi.

Protikorupcijska komisija sicer z novim mandatom postaja del nove Nacionalne nadzorne komisije, ki bo Šijevo kampanjo proti korupciji še razširila s članov komunistične partije na vse javne uslužbence, policiste, tožilce, sodnike in vodilne v državnih podjetjih. Agencija bo po rangu na ravni vlade in nad sodstvom.

A. P. J.