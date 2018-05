Afganistan pred jesenskimi volitvami pretresa napad za napadom

Talibani volitvam nasprotujejo

7. maj 2018 ob 08:13

Kabul - MMC RTV SLO, Reuters

Na vzhodu Afganistana je v eksploziji pred mošejo, v kateri deluje tudi urad za registracijo volivcev, v nedeljo umrlo najmanj 17 ljudi, več kot 30 je ranjenih.

Gre za zadnjega v nizu napadov v času, ko se država pripravlja na izvedbo oktobrskih parlamentarnih volitev. V Afganistanu namreč od 14. aprila poteka proces za registracijo volivcev pred omenjenimi volitvami, a volilna komisija je zaradi več napadov izrazila zaskrbljenost zaradi varnostnih razmer, saj talibanski in drugi uporniki, ki nadzirajo obsežna območja v državi, volitvam nasprotujejo.

Eksplozija je odjeknila v mošeji v pokrajini Kost, ko so se ljudje zbirali pri popoldanski molitvi. Oblasti domnevajo, da so napadalci eksploziv skrili v mošejo in da ni šlo za samomorilski napad. Odgovornosti ni prevzel še nihče.

Parlamentarne volitve je po pozivih Zahoda razpisala vlada predsednika Ašrafa Ganija. Zatem naj bi leta 2019 v državi izvedli še predsedniške volitve. A oboje volitve bodo morali prestaviti, če ne bodo pravočasno izvedli registracije več milijonov volivcev, med katerimi mnogi sploh nimajo osebne izkaznice.

Državo zato od sredine aprila pretresajo napadi na volilne urade; najhujši se je zgodil 22. aprila, ko je v napadu Islamske države v Kabulu umrlo več kot 60 ljudi. Zatem je v različnih delih države odjeknilo še več manjših eksplozij.

A. P. J.