AI: Filipinska policija plačana za izvensodne poboje

Neusmiljen boj proti mamilom predsednika Rodriga Duterteja

1. februar 2017 ob 15:10

Manila - MMC RTV SLO

Človekoljubna organizacija Amnesty International (AI) je filipinsko policijo obtožila "sistematičnega načrtovanja" izvensodnih pobojev v kontroverzni vojni proti mamilom, ki jo od lanske izvolitve bije filipinski predsednik Rodrigo Duterte.

AI v poročilu navaja še, da bi poboje osumljenih preprodajalcev z mamili lahko smatrali za "zločin proti človeštvu". Več kot 7.000 ljudi je bilo že ubitih od julija lani, ko je Duterte, imenovan tudi "Kaznovalec", lansiral svojo vojno proti trgovini z mamili. Svoje neusmiljene metode pri izkoreninjanju mamil vztrajno zagovarja kot nujne in trdi, da policisti odgovorijo s streli zgolj v samoobrambi.

A tudi Duterte ni mogel več mižati po nedavnem primeru uboja južnokorejskega poslovneža v Manili. Skupina pokvarjenih in skorumpiranih policistov je namreč oktobra pod pretvezo racije proti mamilom ugrabila Dži Ick Džuja, ki je delal na Filipinih od leta 2008, ga še isti dan ubila, njegovi ženi pa poslala zahtevo za odkupnino, ki jo je ona tudi plačala.

Vse skupaj je prišlo na dan šele prejšnji mesec in Duterte je zdaj ukazal čistko v policiji, ki jo je označil za "skorumpirano do dna", začasno ustavil vojno proti mamilom, razpustil protimamilarsko enoto, iz katere so izhajali tudi omenjeni skorumpirani policisti, in ukazal reorganizacijo policije.

To je za Duterteja obrat za 180 stopinj, saj je v preteklosti izvensodne poboje policije javno podpiral in dejal, da bo vsem takim policistom podelil predsedniški odpustek. Svoj čas je tudi rekel, da bi "z veseljem poklal" tri milijone zasvojencev z mamili.

Policisti najprej streljali, nato spraševali

Filipinska vlada se na poročilo AI še ni odzvala, a filipinska policija je do zdaj vztrajno trdila, da so se vsi tisti, ki so bili ubiti, upirali aretaciji. AI temu oporeka na podlagi izpovedi očividcev in neodvisnih preiskav ter pravijo, da so "globoko zaskrbljeni, da se zdi, da je načrtno in široko razmahnjeno pobijanje domnevnih kršiteljev sistematično, načrtovano in organizirano s strani oblasti". "Policisti rutinsko razbijajo vrata sredi noči, nato pa hladnokrvno pobijajo neoborožene ljudi, osumljene uživanja ali preprodajanja mamil."

In še: "V vrsti primerov, ki jih je dokumentiral AI, so priče opisale, kako so osumljenci kričali, da se predajajo, včasih tudi na kolenih ali v kakšnem podobnem pohlevnem položaju. Pa so jih še vseeno prerešetali."

Podtikanje dokazov in brisanje sledi

Po navedbah človekoljubne organizacije so policisti nato podtaknili dokaze ali pa potvorili poročila, da bi zakrili svoje sledi. Zdi se tudi, da za poboji stojijo določene finančne pobude, pri čemer je eden od policistov zatrdil, da so jim oblasti za vsako smrt "pod mizo" dali določeno vsoto, podobno pa da počnejo tudi določeni pogrebni zavodi. Po navedbah AI-ja je bila velika večina ubitih revnih in na posebnih vladnih "opazovalnih" seznamih, ki so jih oblasti nato delile s policijo. Ti seznami naj bi bili "zelo problematični", saj se lahko posameznik uvrsti nanj že "zgolj na podlagi govoric ali zamer, brez vsakega preverjanja".

AI je za pripravo poročila govorila s 110 ljudmi, vključno z očividci ubojev, svojci žrtev, uživalci mamil, policisti, poslanci, predstavniki civilne družbe in verskih skupin.

Duterte se je zaradi svojih protimamilarskih operacij znašel pod plazom kritik tako s strani človekoljubnih organizacij kot zahodnih držav.

K. S.