Al Šabab znova udaril v Somaliji - najmanj 18 žrtev

Napadli kraj, kamor hodijo tujci in vladni uslužbenci

15. junij 2017 ob 12:16

Mogadiš - MMC RTV SLO/STA/Reuters

V somalijski prestolnici Mogadiš so skrajneži milice Al Šabab v dveh restavracijah izvedli samomorilski in strelski napad. Umrlo je najmanj 18 civilistov.

Napad je se začel v sredo zvečer z eksplozijo avtomobila bombe pred restavracijo Posh Treats, ki je v istoimenskem hotelu, edinem kraju v prestolnici z diskoteko. Nato so oboroženi moški vdrli še v priljubljeno picerijo Pizza House čez cesto, kjer so pobijali naključne ljudi. Med strelskim obračunom s policijo so 20 civilistov vzeli za talce.

Somalijske oblasti so v četrtek sporočile, da je po desetih urah operacija končana in da so napadalce ubile varnostne sile. Dodali so, da je šest napadalcev ubilo 18 civilistov, med njimi tudi Sirca, več kot deset ljudi je bilo ranjenih. Nekaj ljudi jim je uspelo rešiti, med njimi tujce iz Etiopije in Kenije, ki so delali v eni od restavraciji. Somalijski premier Hasan Ali Haire je napad označil za barbarsko teroristično dejanje.

Napadli so v času, ko med svetim postnim mesecem ramazanom muslimani ob sončnem zahodu prekinejo post in so restavracije polne gostov.

Eksplozija avtomobila bombe je bila tako silovita, da je v bližnji mošeji vernike vrglo na tla, zidovi so se tresli, stekla v oknih pa raztreščila.

Redna grožnja v tem delu sveta

Al Šabab, z Al Kaido povezana skrajna islamistična milica, ki v Mogadišu redno izvaja samomorilske in druge napade na civiliste ter vladne in vojaške cilje, je že prevzela odgovornost za napad. Sporočili so, da je bil tarča napada nočni klub, "kamor hodijo tujci ter uslužbenci vlade in obveščevalnih služb". To je bil prvi večji napad Al Šababa v Mogadišu od začetka ramazana.

Al Šabab želi v Somaliji vzpostaviti talibanom podoben režim in se proti somalijski vladi bojuje že desetletje. Napade izvaja tudi v Keniji in Ugandi, državah, ki imajo vojake v 22.000-članskih silah Afriške unije v Somaliji. Čeprav so milico pregnali iz prestolnice, še vedno nadzira območja na podeželju.

A. P. J.