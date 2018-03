Alpinisti in turisti na Mount Everestu pustili sto ton smeti

Nekaj jih bo mogoče reciklirati

17. marec 2018 ob 17:15

Katmandu - MMC RTV SLO

Na Mount Everestu se je začela velika čistilna akcija, v kateri bodo v dolino pripeljali kar okoli sto ton različnih odpadkov, ki so jih na najvišji gori na svetu pustili turisti in alpinisti.

Samo prvi dan zbiranja odpadkov so pobrali 1.200 kilogramov smeti, ki so jih z letališča Lukla prepeljali v prestolnico Katmandu, kjer jih bodo reciklirali, piše BBC. Vsi obiskovalci Mount Everesta morajo po pravilu sicer nazaj v dolino prinesti vse svoje odpadke, ki se jim naberejo med vzponom in sestopom, a številni se tega ne držijo. Vsako leto krajevni vodniki zato za tujci pobirajo na stotine kilogramov smeti.

Letošnja kampanja je usmerjena v odpadke, ki jih je mogoče reciklirati. Gonilna sila čistilne akcije so nepalski vodniki, znani kot šerpe, ki že desetletja čistijo pobočje 8848 metrov visoke gore.

Največ pločevink in konzerv

Največji delež smeti na gori predstavljajo prazne pločevinke in steklenice piva, prazne konzerve hrane in odrabljena plezalna oprema, kot so kisikove bombe. Obiskovalci pustijo za seboj tudi veliko bioloških odpadkov - leta 2015 je nepalska alpinistična zveza celo opozorila, da količina človeških iztrebkov predstavlja že tveganje za zdravje vseh na gori. Prav zato so v glavnih gorskih taborih postavili kemična stranišča.

Po podatkih nepalskega odbora za nadzor onesnaževanja (SPCC) je Mount Everest in območje okoli njega lani obiskalo več kot 100.000 ljudi. Med njimi je bilo 40.000 alpinistov in trekerjev.

A. P. J.