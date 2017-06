Trump naj bi republikanski predlog zdravstvene reforme označil za "zloben"

Medtem je 30 demokratskih senatorjev in 166 članov predstavniškega doma na zveznem sodišču vložilo tožbo proti Trumpu, ki po navedbah kongresnikov ni zaprosil kongresa za nobeno od nakazil, ki so jih njegova podjetja prejela od tujih vlad, odkar je januarja prevzel položaj, čeprav ustava to zahteva od njega, poročajo tuje tiskovne agencije. "Predsednik Trump je v konfliktu interesov v najmanj 25 državah, in kaže, da izkorišča svoje predsednikovanje za povečevanje svojih dobičkov," je dejal član predstavniškega doma John Conyers. V Beli hiši se na tožbo še niso odzvali, so pa dejali, da Trumpovi poslovni interesi niso v nasprotju z ustavo.