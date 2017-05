Avstrijska vladna kriza pripeljala do predčasnih volitev oktobra

Največ podpore uživajo svobodnjaki

16. maj 2017 ob 16:24

Dunaj - MMC RTV SLO/Reuters

Vodje poslanskih skupin avstrijskih strank so se dogovorile, da bodo predčasne volitve 15. oktobra.

Za zdaj javnomnenjske raziskave kažejo, da ima največjo podporo populistična desničarska Svobodnjaška stranka, ki prepričljivo vodi v anketah priljubljenosti.

O predčasnih volitvah se je špekuliralo že nekaj časa, odločitev pa je padla na današnjem sestanku vseh parlamentarnih strank, ki ga je vodil socialdemokratski kancler Christian Kern.

Razhajanja pripeljala do razpada

V vladajoči koaliciji so že dlje časa vladala velika razhajanja med socialdemokrati in ljudsko stranko, razpadla pa je pred nekaj dnevi po odstopu podpredsednika vlade Reinholda Mitterlehnerja.

Glavna vzroka za razpad naj bi bila obojestransko nezaupanje in onemogočanje pri uresničevanju zadanih reform. Koalicija je bila na oblasti od leta 2013.

Redne parlamentarne volitve v Avstriji so bile predvidene za jesen prihodnje leto. Na oktobrskih predčasnih volitvah bodo v skladu z javnomnenjskimi raziskavami največji tekmeci za kanclerski položaj socialdemokratski kancler Christian Kern, novi vodja ljudske stranke in zunanji minister Sebastian Kurz ter prvak avstrijskih svobodnjakov Heinz-Christian Strache.

"Pakt odgovornosti"

Opozicijska stranka NEOS je zaradi vladne krize predlagala t.i. "pakt odgovornosti", ki sta mu ustno podporo že izrekla prva moža socialdemokratov in ljudske stranke. Ostale stranke v avstrijskem parlamentu, svobodnjaki, Zeleni in Team Stronach, so sporočile, da se paktu zaenkrat ne nameravajo pridružiti.

Po navedbah NEOS-a naj bi z omenjenim paktom potrdili, da bodo do predčasnih volitev sprejeli samo tiste ukrepe, ki ne bodo imeli posledic za državni proračun.

"Predvolilni bom se ne sme v nobenem primeru v obliki dragega volilnega bonbončka preseliti v parlament in delo parlamenta," je ob tem danes izjavil vodja poslanske skupine stranke NEOS Matthias Strolz.

K. T., G. V.