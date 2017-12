Bela hiša: Trump bo odločitev o selitvi veleposlaništva v Jeruzalem sporočil v sredo

Tudi Macron in Erdogan posvarila Trumpa

5. december 2017 ob 20:10,

zadnji poseg: 5. december 2017 ob 22:15

Ramala,Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ameriški predsednik Donald Trump bo v sredo spregovoril o svoji odločitvi glede selitve ameriškega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, je sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Saders in dodala, da je Trump "trdno prepričan v svojem mišljenju".

Pred tem je Trump o svoji nameri selitve ameriškega veleposlaništva po telefonu obvestil palestinskega predsednika Mahmuda Abasa, so sporočile palestinske avtonomne oblasti.

Abas je Trumpa opozoril na "nevarne posledice tovrstne odločitve za mirovni proces in stabilnost ter varnost v regiji in svetu" ter dodal, da bo še naprej pozival svetovne voditelje, naj preprečijo namero. Potrdil je "trdno stališče, da ne more biti palestinske države brez Vzhodnega Jeruzalema kot njene prestolnice v skladu z mednarodnopravnimi resolucijami in arabsko mirovno pobudo".

Ni jasno, ali namerava Trump veleposlaništvo preseliti takoj ali v prihodnosti, saj drugih podrobnosti pogovorov palestinski tiskovni predstavniki niso sporočili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je o nameri obvestil tudi jordanskega kralja Abdullaha II. Kralj je Trumpa posvaril pred "nevarnimi posledicami za stabilnost in varnost v regiji". Jordanija namerava glede dogajanja okoli Jeruzalema sklicati krizni sestanek Arabske lige in Organizacije islamskega sodelovanja v soboto in nedeljo, je sporočil jordanski zunanji minister Ajman Safadi.

Savdska Arabija je medtem sporočila, da sta "telefonski pogovor o dogajanju v regiji in po svetu" opravila tudi Trump in savdski kralj Salman. Savdski kralj je glede na izjavo Trumpa posvaril, da bi premik veleposlaništva pred sklenitvijo trajnega mirovnega sporazuma razplamtel čustva muslimanov zaradi pomembnega statusa Jeruzalema in mošeje Al Aksa.

Trump je govoril tudi z egiptovskim predsednikom Fatahom Al Sisijem. "Egiptovski predsednik je potrdil egiptovsko pozicijo za ohranjanje legalnega statusa Jeruzalema znotraj mednarodnih priporočil in resolucij ZN-ja," so sporočili v predsedniški izjavi in dodali, da je Al Sisi Trumpa pozval, naj ne sprejema ukrepov, ki bi zmanjšali možnosti za mir na Bližnjem vzhodu.

Iz Bele hiše so potrdili Trumpove pogovore z navedenimi voditelji in sporočili, da se je z njimi pogovarjal o morebitnih odločitvah glede Jeruzalema. Trump je ob tem ponovil svojo zavezanost nadaljevanju izraelsko-palestinskih mirovnih pogovorov, je še sporočila Bela hiša.

Nelegitimna priključitev Izraelu

Nekateri ameriški mediji napovedujejo Trumpovo priznanje Jeruzalema za prestolnico Izraela že več dni. Mednarodna skupnost celotnega Jeruzalema sicer ne priznava za izraelsko prestolnico. Izraelsko priključitev vzhodnega dela mesta leta 1967 Združeni narodi obravnavajo kot nelegitimno. ZDA bi postale prva država, ki bi po ustanovitvi Izraela leta 1948 celotni Jeruzalem priznale za prestolnico države.

Trump ni podpisal preložitve selitve

V ponedeljek se je iztekel rok, do katerega bi moral predsednik podpisati odlok, s katerim bi veleposlaništvo ZDA v Izraelu vsaj še pol leta ostalo v Tel Avivu. V ZDA namreč že več kot dve desetletji velja zakon, ki zahteva prestavitev veleposlaništva v Jeruzalemu, a vsi predsedniki brez razprav redno podpisujejo odloke, s katerimi v imenu nacionalne varnosti in bližnjevzhodnega mirovnega procesa vsakič še za pol leta preložijo selitev.

Bela hiša: "Vprašanje je le, kdaj"

Iz Bele hiše so v ponedeljek sporočili, da bo Trump zamudil omenjeni rok, in dodali, da končne odločitve še ni sprejel. "Predsednik je bil glede zadeve jasen od samega začetka: ni vprašanje, ali, vprašanje je le, kdaj," je zatrdil tiskovni predstavnik Hogan Gidley in dodal, da bo odločitev o selitvi veleposlaništva znana v prihodnjih dneh.

Erdogan in Macron svarita Trumpa

Po Jordaniji in Arabski ligi je Trumpa pred selitvijo veleposlaništva in priznanjem Jeruzalema posvaril tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. "Gospod Trump! Jeruzalem je rdeča črta za muslimane. Lahko gremo tako daleč, da prekinemo diplomatske stike z Izraelom," je v televizijskem nagovoru Erdogan neposredno naslovil Trumpa.

V telefonskem pogovoru je Trumpa proti priznanju Jeruzalema za prestolnico pozval tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. "Status Jeruzalema mora biti razrešen skozi mirovna pogajanja med Izraelci in Palestinci," je po poročanju New York Timesa Trumpu dejal Macron.

Rusija podpira mirovna pogajanja

Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem po telefonu govoril z Abasom in mu sporočil, da Rusija podpira nadaljevanje izraelsko-palestinskih mirovnih pogajanj, vključno glede statusa Jeruzalema, je sporočil tiskovni predstavnik Kremlja.

J. R.