Četverica po novem od Katarja zahteva "le" šest principov

Katar se še ni odzval

19. julij 2017 ob 16:46

Doha - MMC RTV SLO

Štiri arabske države Savdska Arabija, Bahrajn, Združeni arabski emirati in Egipt, ki so prekinile vse stike s Katarjem, zdaj zmanjšuje pritisk na to kraljevino v Perzijskem zalivu.

Spomnimo, četverica je pred mesecem dni prekinila vse politično-ekonomske stike s Katarjem, ki ga je med drugim obtožila, da podpira terorizem. Nanj je 22. junija naslovila seznam s 13 zahtevami, ki jih mora izpolniti, če želi normalizacijo odnosov.

Med temi zahtevami so (bili) tudi prekinitev podpore Muslimanski bratovščini, Hamasu, zmanjšanje intenzivnosti odnosov z Iranom, ukinitev turške vojaške baze v državi, ukinitev televizijske mreže Al Džazira. Katar je vse obtožbe in z njimi povezane zahteve zavrnil kot neupravičene.

SA: Šest principov, ki bi jih moral Katar zlahka sprejeti

Diplomati iz štirih arabskih držav zdaj po poročanju BBC-ja od Katarja zahtevajo, da namesto 13 zahtev sprejme le šest principov delovanja. Kot je na sedežu Združenih narodov v New Yorku pojasnil stalni predstavnik Savdske arabije pri ZN-u Abdulah al-Mouallimi, so se zunanji ministri četverice na srečanju v Kairu 5. julija dogovorili o šestih principih, ki "bi jih moral Katar zlahka sprejeti". Med njimi so borba proti terorizmu in ekstremizmu, prenehanje provokacij in prenehanje vmešavanja v notranje zadeve drugih držav. Mouallimi je zatrdil, da pri principih ne bo "kompromisov".

Katar, ki zanika podpiranje terorizma, se na nove zahteve še ni odzval. Že pred tem je zavrnil sprejemanje vsakršnih ukrepov, ki bi pomenili ogrožanje katarske suverenosti ali kršenje mednarodnega prava.

A. V.