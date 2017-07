Nemške krave priletele v Katar

Katar ob zapori zalivskih držav išče nove trgovske poti

12. julij 2017 ob 13:25

Doha - MMC RTV SLO/STA

V Katar je z letalom priletelo 165 glav holštajnskega goveda, s čimer nameravajo izboljšati samooskrbo z mlekom. Katarci nameravajo skupno uvoziti okoli 4.000 mlekaric.

Kopenska, pomorska in zračna zapora, ki so jo uvedle zalivske države, Katarju povzroča velike težave. 2,7-milijonska država je namreč močno odvisna od uvoza hrane in drugih osnovnih dobrin.

Krave so v Doho prispele s tovornim letalom katarske letalske družbe Qatar Airways prek Budimpešte. Njihov novi dom je na novo zgrajeni farmi severno od katarske prestolnice.

Govedo je kupilo podjetje Power International. Direktor Mutaz Al Hajat je nedavno povedal, da bo njegova čreda, ko bodo v Katar prispele vse krave, zadostila 30 odstotkom potreb po mlečnih izdelkih. Izdelke bodo prodajali pod novo blagovno znamko.

Po poročanju turškega dnevnika Daily Sabah bodo preostalo govedo uvozili iz Nemčije, Avstralije in ZDA.

Jogurt iz Turčije, suho sadje iz Maroka in Irana

Pred uvedbo sankcij zaradi domnevne podpore terorizmu in odnosov z Iranom so Katarci večino mlečnih izdelkov uvozili čez kopenske meje s Savdsko Arabijo. Zalivska država je morala zaradi zapore poiskati nove dobavitelje hrane, jogurt uvaža iz Turčije, suho sadje pa iz Maroka in Irana.

J. R.