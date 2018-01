Črnogorski metropolit: Vučićeva politika na Kosovu vodi k izdaji Srbije

"Srbska pravoslavna cerkev se ne more odreči Kosovu"

8. januar 2018 ob 16:52

Beograd,Podgorica - MMC RTV SLO, STA

Cetinjski pravoslavni nadškof in metropolit Črne gore Amfilohije je kritiziral srbskega predsednika Aleksandra Vučića zaradi njegove politike do Kosova, ker da ta pelje k izdaji Srbije.

Dodal je tudi, da se Srbska pravoslavna cerkev ne more odreči Kosovu.

"To, kar se je zgodilo na Kosovu, kar se dogaja zdaj, in kar je bilo tudi v drugih delih nekdanje Jugoslavije, je tragedija," je v pogovoru za turško agencijo Anadolu dejal Amfilohije.

Dodal je, da na nasilju ni mogoče graditi prihodnosti. "Skupina ljudi, ki je ustvarila zdajšnje Kosovo, niso, naj mi oprostijo, pravi, pošteni kosovski Albanci. Kosovo je nastalo z zločini nad ljudmi, nad narodom, s katerim so sobivali več stoletij. Na teh zločinih graditi prihodnost lastnih otrok ni dobro," je še dejal Amfilohije.

Obrambni minister v bran Vučiću

Vučić se ni želel odzvati na izjave metropolita. Kot so sporočili iz njegovega urada, Amfilohijevih izjav ne želi komentirati, bo pa na njegove izjave in vse druge obtožbe odgovoril 14. januarja.

V bran Vučiću se je postavil srbski minister za obrambo Aleksandar Vulin, ki pravi, da se zaradi kletvic Amfilohija ni okrepil noben Srb na Kosovu, je pa kosovska samostojnost zaradi Vučićevih prizadevanj postala šibkejša.

"Vučić je kot nihče drug združil Srbe, zaščitil Republiko Srbsko, premagal stare razdelitve in upal izreči, da ne bo ponovne in nekaznovane Nevihte, Jasenovca in marčevskih nemirov na Kosovu leta 2004. Napadi zaradi take politike so bili in so, a resnica je, da je Srbija močnejša, kot je bila v času kletev Amfilohija Radovića, in bo taka tudi ostala," je še poudaril Vulin.

