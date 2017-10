Thaci albanskemu kolegu: Omogočite Kosovcem pridobitev albanskega državljanstva

Predsednika sta se zavzela za pospešitev integracije v EU in Nato

11. oktober 2017 ob 18:34

Priština

Kosovski predsednik Hashim Thaci je med obiskom albanskega predsednika Ilirja Mete od njega zahteval, naj prebivalcem Kosova omogoči pridobitev albanskega državljanstva. Meta: "Mislim, da to ni prava rešitev."

Kot je dejal Thaci, je to edini način, da se lahko prebivalci Kosova svobodno gibljejo brez vizumov. Meta je v odgovoru na zahtevo dejal, da to ni pravilna rešitev za prebivalcev Kosova. "Mislim, da to ni rešitev za Kosovce, kajti izpolnitev merila za vizum je nujna za integracijo Kosova v Evropsko unijo," je dejal albanski predsednik med skupno novinarsko konferenco v Prištini. EU pogojuje ratifikacijo dogovora o demarkaciji meje s Črno goro v zameno za brezvizumski režim v schengenu, poroča Gazetaexpress. Opozicijske stranke nasprotujejo spornemu mejnemu dogovoru, ki je bil podpisan leta 2015, z argumentom, da je takrat Kosovo izgubilo več kot 8.000 hektarjev zemlje.

Thaci in Meta sta se v skupni izjavi zavezala tudi k nadaljevanju dialoga o normalizaciji odnosov med Kosovom in Srbijo, pri tem pa pozvala k novim prizadevanjem EU-ja in neposrednemu sodelovanju ZDA.

Cilj je, da Srbija končno prizna Kosovo kot suvereno in samostojno državo, kar bo imelo pozitiven učinek na celotno regijo, sta poudarila oba predsednika. Zavzela sta se tudi za simetrično pospešitev procesa integracije vseh držav v regiji, ki si želijo članstva v EU-ju in zvezi Nato.

Uradni Beograd se na Thacijevo zahtevo še ni odzval.

K. T.