Dačić: Ko je Srbiji težko in potrebuje pomoč, pokliče Lavrova

180 let diplomatskih odnosov Srbije in Rusije

22. februar 2018 ob 09:59,

zadnji poseg: 22. februar 2018 ob 18:41

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov, ki se je v Beogradu sešel s celotnim srbskim političnim vrhom, je izrazil pripravljenost Rusije posredovati v dialogu med Beogradom in Prištino.

Lavrov je v Srbijo prispel po obisku v Sloveniji, glavni namen obiska pa je bila okrepitev odnosov s tradicionalno zaveznico Srbijo. Državi letos praznujeta 180. obletnico diplomatskih odnosov.

Lavrov je pozdravil prizadevanja Srbije na poti v Evropsko unijo in njene stike z evrazijsko gospodarsko unijo. Ruski zunanji minister je ponovil, da Rusija svojim partnericam ne pogojuje, s kom morajo biti povezane. "Vedno smo želeli, da imajo naši partnerji svobodno izbiro in razvijajo politične odnose," je dejal na skupni novinarski konferenci s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

"Srbija je na evropski poti, a bo še naprej gradila dobre odnose z Rusijo," je dejal Vučić in predstavil svoje predvidevanje, da se bo Srbija v prihodnosti spopadla z različnimi željami in pritiski, da bi šli odnosi med državama v drugo smer, a Srbija bo vztrajala pri svoji politiki do Rusije. Poudaril je, da Srbija in Rusija v 180 letih diplomatskih odnosov nista nikoli delovali druga proti drugi, kar je v svetu redkost.

Lavrov: Rusija pripravljena posredovati

Lavrov je izrazil pripravljenost ruskega posredovanja v razširjenem formatu pogovorov med Beogradom in Prištino, če bodo srbske oblasti izrazile željo. Vučić je ob obisku v Rusiji decembra lani dejal, da Srbija upa na posredovanje Moskve v pogovorih.

Srbija je sicer dialog, ki poteka pod okriljem EU-ja, januarja po umoru politika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića prekinila in sporočila, da v njem ne bo sodelovala, dokler od Kosova ne bo prejela odgovorov o umoru.

Ruski zunanji minister se je srečal tudi z zunanjim ministrom Ivico Dačićem, s katerim sta potrdila dobre odnose med državam, Lavrov pa je bil znova kritičen do EU-ja in Nata. Po njegovih besedah "Evropi vlada nezdrava situacija zaradi poskusov nekaterih članic EU-ja in Nata, da bi okrepile konfrontacije s potiskanjem Nata vse bolj proti vzhodu, ne da bi upoštevali mnenje prebivalcev". Kot je dejal, se je to zgodilo v Črni gori, "zdaj pa to skušajo narediti tudi v Makedoniji, pa tudi v BiH-u".

Dačić: Ko je Srbiji težko, pokliče Lavrova

Po besedah vodje ruske diplomacije glede BiH-ja Moskva vztrajala pri daytonskem sporazumu in da se morajo "vsa vprašanja reševati na podlagi dveh entitet in treh državotvornih narodov", glede Kosova pa pri uresničevanju resolucije Varnostnega sveta ZN-a 1244. Zavrnil je tudi stališče kosovskega predsednika Hashima Thacija, da bi Srbija s priznanjem Kosova "odstopila od lažne mitologije". "Kosovski voditelji se morajo ukvarjati s svojimi posli, saj so že obtoženi vojnih zločinov. Na žalost to svetovni kolegi, ki ščitijo oblasti, pozabljajo," je dejal. Po besedah srbskega zunanjega ministra bi bilo bolj logično, da ZDA in Velika Britanija umaknejo priznanje Kosova, kot pa da ga Rusija. Dačić je ob obisku od ruskega kolega prejel tudi rusko odlikovanje za zasluge pri krepitvi odnosov med državama. Kot je dejal, ko je Srbiji težko in potrebuje pomoč, vedno pokliče Lavrova.

Skupaj sta se udeležila tudi slovesnega odkritja mozaika na glavni kupoli v cerkvi sv. Save v Beogradu, ki ga je izdelalo 70 ruskih umetnikov, finančna sredstva pa je prispevalo rusko podjetje Gaspromnjeft. Lavrov se je srečal tudi s premierko Ano Brnabić, ki je ob tej priložnosti napovedala dokončanje del v cerkvi sv. Save, največje pravoslavne cerkve v regiji, do leta 2019. Podobno kot z drugimi sogovorniki sta poudarila dobre odnose med državama na številnih področjih, še posebej v energetiki, zavzela pa sta se za večji poudarek infrastrukturnim, prometnim in kmetijskim projektom. Lavrov se je srečal tudi predsednikom Republike Srbske Miloradom Dodikom.

J. R., K. T.