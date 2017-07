Dolgoletni senator John McCain se bori z možganskim tumorjem

Obama prek Twitterja: "Rak ne ve, proti komu se bori"

20. julij 2017 ob 07:44

Washington - MMC RTV SLO/STA/Reuters

John McCain, 80-letni ameriški senator in nekdanji republikanski predsedniški kandidat, je zbolel za agresivno obliko možganskega tumorja.

McCaina so v petek v Phoenixu operirali zaradi krvnega strdka nad levim očesom, zdravniki pa so z laboratorijsko analizo ob tem ugotovili, da ima politik agresivno obliko možganskega tumorja. McCain, ki je že uspešno prebolel kožnega raka, ima na izbiro obsevanje ali kemoterapijo.

"Eden največjih borcev"

Iz Washingtona in drugod ob novici prihajajo izrazi podpore. Predsednik ZDA Donald Trump, ki se je z McCainom že velikokrat besedno spopadel, mu je skupaj s prvo damo Melanio zaželel hitro okrevanje in poudaril, da je bil McCain vedno borec. Vodja senatne večine Mitch McConnell, ki je zaradi McCainove operacije prestavil glasovanje o zdravstveni reformi, saj potrebuje vsak glas, je izjavil, da je bil McCain heroj za njegovo poslansko skupino in za celotno državo. Zaradi tega je prepričan, da se bo z boleznijo spopadel z "izjemnim pogumom, ki je zaznamoval njegovo celotno življenje". Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama pa je tvitnil: "John McCain je ameriški junak in eden najpogumnejših borcev, kar jih poznam. Rak ne ve, proti komu se bori. Pokaži mu, John."

Pet let zapornik v Vietnamu

McCain je bil v času vietnamske vojne sestreljen kot mornariški pilot in je preživel pet let in pol kot ujetnik komunističnega Vietnama. V zaporu so ga pogosto pretepali in mučili, vendar je vseeno zavrnil predčasno izpustitev, ki so mu jo ponudili, ker je bil sin admirala. Kljubovalnost je zaznamovala njegovo dolgo politično pot.

Volivci Arizone so ga šestkrat poslali v zvezni senat za šest let, dvakrat pa je poskusil tudi na predsedniških volitvah. Leta 2000 mu je pot do nominacije republikanske stranke onemogočil George W. Bush, leta 2008 pa ga je na volitvah premagal demokrat Barack Obama. Po porazu se je vrnil v senat, kjer je prevzel vplivni odbor za oborožene sile in pogosto kritiziral zunanjo politiko tako Obame kakor tudi Trumpa.

A. P. J.