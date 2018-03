Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 20 glasov Ocenite to novico! Iz Trebesa prihajajo različne informacije o številu talcev in morebitnih ranjenih. Foto: Reuters Policisti so območje zaprli za javnost. Foto: Reuters Dodaj v

Drama s talci na jugu Francije - dve žrtvi in trije ranjeni

Domnevna povezava z Islamsko državo

23. marec 2018 ob 12:10,

zadnji poseg: 23. marec 2018 ob 13:59

Trebes - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V mestu Trebes na jugu Francije je oboroženi moški v trgovini zajel nekaj talcev. Po trditvah notranjega ministra sta dva človeka umrla, trije pa so ranjeni, med njimi eden huje.

Napadalec naj bi izrazil predanost Islamski državi in kričal: "To je maščevanje za Sirijo" in "Alah je velik, vse vas bom ubil". Nekateri mediji poročajo, da v trgovini ni več talcev, policijska akcija pa še poteka.

Na območje okoli supermarketa v Trebesu je prišla množica policistov in zaprla območje za javnost, incident preiskujejo tudi člani protiterorističnega urada. Premier Edouard Philippe je dejal, da je položaj "resen" in da vse kaže na to, da je bil dogodek "teroristično dejanje".

Predtem je v bližnjem mestu Carcassonne neznanec streljal na skupino štirih policistov, ki se je rekreirala. Eden izmed policistov je ranjen, a ni v kritičnem stanju. Za zdaj še ni jasno, ali sta incidenta povezana, domnevajo pa, da gre za istega napadalca.

Leta 2015 je skrajnež v neki pariški trgovini ubil štiri ljudi.

Če se bo potrdila povezava z Islamsko državo, bo to prvi napad te skupine po prihodu Emmanuela Macrona na položaj francoskega predsednika maja lani.

Lani odpravili izredne razmere

V Franciji so sicer oktobra lani odpravili izredne razmere, a v državi še vedno vlada visoka napetost zaradi niza terorističnih napadov, ki se je začel leta 2015 z napadom na uredništvo satiričnega tednika Charlie Hebdo v Parizu. V tem napadu je bilo ubitih 12 ljudi.

Novembra istega leta je Pariz pretresel usklajen napad džihadistov IS-ja, ki so pobili 130 ljudi v barih, restavracijah, v koncertni dvorani in pred stadionom. Francija je zatem uvedla izredne razmere v državi, kljub temu pa to ni preprečilo napada julija 2016, ko je moški s tovornjakom zapeljal v množico v Nici in ubil 84 ljudi. Tudi ta napad si je pripisala Islamska država.

A. P. J.