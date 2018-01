Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 20 glasov Ocenite to novico! Prizor letala na pečini je obkrožil svet. Foto: Reuters

Dramatičen zdrs turškega letala

168 potnikov in članov posadke jo je odneslo brez praske

14. januar 2018 ob 15:31

Trabzon - MMC RTV SLO, STA

Svetovne medije so preplavili videoposnetki dramatičnega pristanka turškega potniškega letala v Trabzonu, kjer je zdrsnilo s pristajalne steze na pečino ob letališču in se, močno nagnjeno naprej, ustavilo tik pred morjem.

Potnike je zajela panika, k sreči pa ni bil nihče poškodovan. Kolesa letala so se zataknila v blatu, iz njega pa se je valil tudi dim. Ena od potnic letala, ki je v Ankari vzletelo brez težav, je dejala, da je med dogodkom na letalu izbruhnila panika. "Nastala je panika, ljudje so kričali," je povedala Fatma Gordu.

Iz letalske družbe so danes sporočili, da med 162 potniki in šestimi člani posadke ni bil poškodovan nihče. Letališče so za nekaj časa zaprli, davi pa so ga znova odprli.

