Sirske demokratične sile Rako tudi uradno razglasile za osvobojeno

Turčija ZDA obtožuje podpiranja terorizma

20. oktober 2017 ob 22:11

Raka - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Kurdsko-arabske Sirske demokratične sile (SDF), ki jih podpirajo ZDA, so še uradno razglasile osvoboditev sirskega mesta Raka, ki so ga iz rok skrajnežev Islamske države (IS) sicer dejansko iztrgale že pred dnevi.

V središču Rake so pripravili uradno slovesnost. "To zgodovinsko zmago posvečamo vsemu človeštvu," je na slovesnosti poudaril tiskovni predstavnik SDF-a Talal Selo. "V splošnem poveljstvu Sirskih demokratičnih sil sporočamo, da bomo upravljanje mesta in okoliškega podeželja predali notranjim varnostnim silam v Raki," je še napovedal Selo.

Kot je sicer dodal, do predaje oblasti ne bo prišlo takoj, saj borci SDF-a še prečesavajo mesto in iščejo pobegle džihadiste ter podstavljene mine. Ko bodo te operacije čiščenja končane, bodo sile SDF-a upravo predale t. i. civilnemu svetu Rake (RCC).

Civilni svet Rake je bil oblikovan pred približno pol leta, sestavljajo pa ga lokalni uradniki. Svet je pred zahtevno nalogo obnove opustošenega mesta, ki je bilo od leta 2014 v rokah IS-a in je veljalo za de facto prestolnico njenega samooklicanega kalifata v Siriji.

Sile SDF so v Rako sicer vdrle 6. junija, nakar so več mesecev v mestu potekali siloviti spopadi. V torek so sile sporočile, da je premagan še zadnji džihadist in da je celotno mesto osvobojeno. Od 6. junija je bilo po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice ubitih najmanj 3.259 ljudi, od tega več kot tretjina oziroma najmanj 1.130 civilistov. Na stotine ljudi še pogrešajo.

Humanitarna kriza je v Raki še vedno močno prisotna. Pred nasiljem je po navedbah organizacije Save the Children zbežalo kakih 270.000 ljudi in ti še vedno nujno potrebujejo pomoč. Večina se ne more vrniti na svoje domove, saj so bili ti porušeni, in ostaja razseljena v provinci Deir Ezor, kjer pa se boji nadaljujejo.

SDF bo pokrajino branil pred zunanjimi grožnjami

SDF, katerega borci so večinoma Kurdi, so v izjavi še zapisali, da bodo branili meje pokrajine Raka pred vsemi zunanjimi grožnjami. Dodali so, da bodo prihodnost Rake določili njeni prebivalci, potekala pa bo znotraj decentralizirane, federalne in demokratične Sirije.

Turčija ZDA obsoja podpore terorizma

Turčija je medtem ZDA že obsodila podpore terorizma. Na četrtkovem proslavljanju osvoboditve so namreč pripadnice ženske milice sirskih Kurdov (YPG) razvile portret zaprtega vojaškega poveljnik Abdulaha Ocalana, soustanovitelja Kurdske delavske stranke (PKK), ki jo tako Turčija, EU in ZDA obravnavajo za teroristično organizacijo.

Ankara trdi, da je orožje, ki so ga kurdski borci v Siriji prejeli za boj proti IS-u, končalo v rokah PKK-ja, kar naj bi ogrožalo turško varnost. "Zanima me, koliko dokazov ZDA še potrebujejo, da bodo sprejeli, da je YPG teroristična organizacija," je dejal turški premier Binali Yildrim in dodal, da bo razvitje portreta škodilo že tako napetim odnosom med Ankaro in Washingtonom.

Francija ostaja v Siriji

Francija je medtem napovedala, da bo za osvobojena ozemlja v Siriji namenila 15 milijonov evrov. "Dodatnih 15 milijonov namenjamo za hrano, deminiranje, razseljene ljudi, vodo in zdravstvo," je v izjavi podal francoski zunanji minister Yves Le Drian in dodal, da Francija upa, da bo upravljanje osvobojenih ozemelj zadostilo potrebam prebivalstva in stremelo k spravi.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da padec IS-a v Raki še ne pomeni konca vojne in napovedal, da francoska vojska ostaja na območju. V Siriji so sicer francoske posebne enote, Francija pa je SDF-u tudi dobavljala orožje in bila ena glavnih držav pri letalskih napadih koalicije pod vodstvom ZDA. "Izzivi stabilizacije in rekonstrukcije ne bodo nič manjše od vojaških," je še povedal Macron.

