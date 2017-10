Egipt: Najmanj šestnajst policistov umrlo v puščavskem strelskem spopadu z militanti

V spopadih tudi več ranjenih

20. oktober 2017 ob 20:47

Kairo - MMC RTV SLO, Reuters

Najmanj 16 policistov je umrlo v strelskem spopadu na območju domnevnih skrivališč skrajne skupine Hasm v egiptovski zahodni puščavi.

Policiste so sledi pripeljale do stanovanjskega objekta, v katerem naj bi se skrivalo osem domnevnih pripadnikov skrajne skupine Hasm, ki je prevzela odgovornost za več lanskih in letošnjih napadov v bližini prestolnice Kairo, uperjene proti policistom in sodnikom.

Osumljenci so po strelskem spopadu poskusili pobegniti in nadaljevali s streljanjem tudi na drugo policijsko enoto, ki je prišla na pomoč prvi. Po poročanju varnostnih sil so militanti uporabili tudi eksplozivne naprave.

Poročila glede ranjenih so si nasprotujoča, nekateri varnostni viri poročajo, da je poškodovanih osem pripadnikov policije, drugi pa, da so poškodovani štirje policisti in štirje militanti.

Hasm vojaško krilo Muslimanske bratovščine?

Hasm je po trditvah Egipta vojaško krilo skrajne skupine Muslimanska bratovščina, kar pa v bratovščini zanikajo.

Islamistično uporništvo se je v Egiptu razširilo po prevzemu oblasti Muslimanske bratovščine, ki je strmoglavila predsednika Mohameda Mursija. Skupina je v letu 2014 prisegla zvestobo samooklicani Islamski državi. Skupina je odgovorna za smrti več sto vojakov in policistov kot tudi za napade na koptske kristjane.

J. R.