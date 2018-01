Egiptovski veliki mufti izdal versko prepoved bitcoinov

Tudi drugi kleriki so prepovedali trgovanje s kriptovalutami

3. januar 2018 ob 20:54

Kairo - MMC RTV SLO

Egiptovski veliki mufti Šavki Alam je izdal fatvo, verski ukaz, ki prepoveduje bitcoine, češ da je trgovanje s kriptovalutami podobno kockanju, ki ga islam prepoveduje.

Kot je dejal, je prepoved bitcoinov sprejel po posvetovanju z več ekonomisti. Dejal je, da egiptovski organi trgovanja z virtualnimi valutami, kot je bitcoin, nimajo za sprejemljivo.

Kot poroča ruska televizija RT, je mufti trgovanje s kriptovalutami primerjal s kockanjem, ki je v islamu prepovedano "zaradi neposredne odgovornosti za finančno uničenje posameznikov". Egiptovski klerik je dejal, da bi lahko bitcoin negativno vplival na zakonsko varnost ljudi, ki z njim trgujejo, in pripeljal do "lažjega pranja denarja in trgovanja s tihotapljenim blagom".

Mufti Alam je fatvo razglasil v času, ko se vrednost bitcoina nepredvidljivo spreminja. Zdaj je bitcoin vreden približno 15.000 ameriških dolarjev, decembra pa je bila njegova vrednost tudi več kot 20.000 dolarjev. Vrednost bitcoina je leta 2017 narasla za več kot 1.300 odstotkov.

Egiptovski mufti ni prvi prepovedal bitcoina

Veliki mufti ni prvi muslimanski klerik, ki kritizira bitcoin. Prejšnji mesec je že priljubljeni savdski klerik Asim Al Hakim razglasil kriptovalute za prepovedane po islamskem pravu. "Vemo, da bitcoin omogoča anonimnost pri trgovanju, kar pomeni, da odpira vrata za pranje denarja, za mamilarski in prepovedani denar," je takrat dejal Hakim.

Novembra je najvišja turška verska oblast, Direktorat verskih zadev, razglasila, da sta kupovanje in prodajanje kriptovalut v nasprotju z islamom zaradi pomanjkanja regulacije in tesnih povezav s kriminalnimi dejavnostmi.

B. V.