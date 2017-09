Erjavec opozarja na nevarnost vračanja tujih borcev za Zahodni Balkan

8. september 2017 ob 21:24

Tuji borci, ki se iz Sirije in Iraka vračajo nazaj na Zahodni Balkan predstavljajo potencialno nevarnost, je na zasedanju zunanjih ministrov EU-ja v Talinnu opozoril vodja slovenske diplomacije Karl Erjavec.

Skupaj s kolegi iz kandidatk za članstvo v EU-ju so zunanji ministri v estonski prestolnici razpravljali o boju proti terorizmu, radikalizaciji in nasilnemu ekstremizmu. Kot je izpostavil Erjavec, se je veliko mladih z Zahodnega Balkana pridružilo skrajni sunitski skupini Islamska država, ki izgublja vojno, zato je velika verjetnost, da se bodo ti mladi vrnili na Zahodni Balkan.

"To lahko pomeni potencialno nevarnost za stabilnost Zahodnega Balkana," je povedal Erjavec v telefonskem pogovoru za Slovensko tiskovno agencijo (STA). Na zasedanju je slovenski minister poudaril potrebo po enotni politiki do boja proti radikalizmu in ekstremizmu.

Erjavec je izpostavil slovensko pobudo o pozitivni agendi za mlade na Zahodnem Balkanu, v okviru katere se poskuša pozitivno vplivati na mlade, ki so najbolj dovzetni za radikalizacijo, zlasti če nimajo zagotovljene prihodnosti in težko pridejo do ustrezne izobrazbe, zato so lahko lahka tarča radikalnih idej.

Kolege je seznanil, da sta se z generalnim sekretarjem Unije za Sredozemlje Fathallahom Sijilmassijem v torek v okviru blejskega strateškega foruma dogovorila, da bi to pobudo razširila na južno Sredozemlje, ki se sooča z enakimi težavami. Tako načrtujejo, da bi v Sloveniji skupaj z Unijo za Sredozemlje organizirali konferenco o preprečevanju radikalizacije mladih.

Erjavec je v povezavi z bojem proti terorizmu izpostavil tudi, da je treba več pozornosti nameniti izmenjavi obveščevalnih informacij, saj lahko pravočasna informacija prepreči teroristične dejavnosti.

Pri tem je spomnil, da se je v preteklosti ob terorističnih napadih v Evropi že pokazalo, da so se ti ljudje gibali tudi v regiji Zahodnega Balkana, zlasti v času migracijske krize.

