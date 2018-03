"Evrske" finančne ministre skrbi morebitna trgovinska vojna z ZDA

Trump za pogajalca z EU-jem predlagal Wilburja Rossa

12. marec 2018 ob 19:33

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Finančni ministri evrske skupine so na zasedanju v Bruslju izrazili zaskrbljenost zaradi možnosti trgovinske vojne z ZDA in poudarili, da je treba vprašanje proizvodnje jekla in aluminija reševati v okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO) ali skupine G20.

"Evropski odziv mora biti močan, enoten in v skladu z našimi jedrnimi vrednotami. Verjamemo v multilateralizem. O tem je treba razpravljati v okviru WTO-ja ali G20," je poudaril francoski finančni minister Bruno Le Maire.

Le Maire: Protekcionizem je slepa ulica

Odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa za zvišanje uvoznih carin za jeklo in aluminij po mnenju francoskega ministra ogroža multilateralno svetovno ureditev. "Skrbi nas možnost trgovinske vojne," je dejal in opozoril, da bi bili v tem primeru vsi poraženci in da je protekcionizem slepa ulica.

Pred trgovinsko vojno EU-ja in ZDA je posvaril tudi v. d. nemškega finančnega ministra Peter Altmaier, bodoči nemški gospodarski minister, ki je prav tako poudaril pomen čim bolj pravične in odprte mednarodne trgovine, saj je to najbolje za potrošnike in državljane. V vlogi gospodarskega ministra se bo Altmaier osredotočil na dialog z ameriškimi partnerji. "Ameriškega kolega zelo spoštujem. Verjamem, da je precej bolje prizadevati si za dobro, zaupno in odprto razpravo od začetka kakor komentirati na televiziji ali radiu," je dejal.

Moscovici: Ne maram vojn, a EU mora biti pripravljen na protiukrepe

"Ne maram vojn," pa je dejal evropski komisar za finančne in gospodarske zadeve Pierre Moscovici, ki je obenem poudaril, da EU mora biti pripravljen na povratne ukrepe. Sobotni sestanek Evropske komisije in ZDA o tem vprašanju še ni prinesel želene jasnosti in rezultata, za katerega si prizadeva EU - izvzetja iz ameriškega ukrepa. Pogovori se nadaljujejo, dialog je prva možnost, a nadaljujejo se tudi priprave povratnih ukrepov, poudarjajo v Bruslju.

EU pripravlja tri vrste ukrepov: postopek v okviru WTO-ja, dodatne dajatve na nekatere ameriške proizvode, na primer viski bourbon, arašidovo maslo, brusnice in pomarančni sok, ter ukrepe za zaščito pred porastom jekla in aluminija na evropskem trgu zaradi višjih uvoznih carin ZDA.

V Evropski komisiji so danes znova opozorili na kompleksnost vprašanja dajatev. Medtem ko so uvozne dajatve za avtomobile v EU-ju triodstotne, v ZDA pa 2,4-odstotne, so dajatve za tovornjake v EU-ju 14-odstotne, v ZDA pa 25-odstotne, so izpostavili. ZDA imajo poleg tega zelo visoke uvozne dajatve na nekatere druge proizvode, na primer 48-odstotne za čevlje in kar 164-odstotne za zemeljske oreške, so ponazorili. "Kdor začne metati kamenje, naj se najprej prepriča, da ne živi v stekleni hiši," so ob tem posvarili v komisiji.

Trumpa za pogajalca z Evropejci imenoval Wilburja Rossa

Medtem pa je ameriški predsednik Donald Trump ministra za trgovino Wilburja Rossa pooblastil za pogajanja z EU-jem glede novih carin na jeklo in aluminij oziroma kot je tvitnil - za odpravo visokih carin in ovir proti ZDA, kar ni pošteno do ameriških kmetov in proizvajalcev. Ross je bil tisti, ki je Trumpa prepričal o sprejetju višjih carin na jeklo in aluminij, zaradi česar je potem odstopil predsednikov glavni gospodarski svetovalec Gary Cohn. Trump je ukaz o carinah zaradi zaščite nacionalne varnosti izdal pretekli četrtek, in sicer je carine za uvoz jekla dvignil za 25 odstotkov, carine na uvoz aluminija pa za deset odstotkov.

A. V.