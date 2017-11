Foto: Del Kataloncev na ulicah zahteva izpustitev voditeljev

Blokirane so ceste na več kot 50 mestih

8. november 2017 ob 11:40

Barcelona - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V Kataloniji poteka splošna stavka, h kateri so pozvali zagovorniki neodvisnosti. Protestniki so zaprli ceste in železniške tire, kar predvsem v Barceloni povzroča prometne zastoje.

Protestniki pozivajo tudi k izpustitvi odstavljenih članov vlade in voditeljev družbenih gibanj, proti katerim poteka preiskava zaradi njihove vloge v prizadevanjih za neodvisnost.

Glede na navedbe katalonskih medijev so ljudje zaprli ceste na več kot 50 mestih v pokrajini, vključno z večjimi avtocestami, kot sta tista, ki povezuje Francijo s Katalonijo in nato s Španijo, in tista, ki povezuje Barcelono z Madridom. Na železniški postaji v Gironi pa je več sto protestnikov podrlo policijsko barikado in na železniških tirih preprečilo nadaljnji promet.

Tudi sindikati razdeljeni

K stavki je pozval neodvisnosti naklonjeni sindikat CSC, da bi protestiral proti negotovosti na področju delovnih mest in odloku vlade v Madridu, s katerim so olajšali selitev sedežev družb iz Katalonije. Stavke ne podpirata osrednja španska sindikata CCOO in UGT, naj pa bi prizadela tudi šole, saj v njej sodeluje sindikat uslužbencev katalonskega javnega šolstva. Stavka je tudi politično obarvana. Podpirata jo obe civilni združenji, ki si prizadevata za odcepitev - Katalonski narodni kongres (ANC) in Omnium Cultural. Oba zahtevata izpustitev svojih priprtih voditeljev Jordija Sancheza in Jordija Cuixarta.

V Barceloni naj bi pozivu k stavki sledilo manj ljudi kot med splošno stavko 3. oktobra, ki je potekala v znak protesta po policijskem nasilju med glasovanjem o neodvisnosti. Odprte so tako trgovine kot kavarne, podzemna železnica pa deluje v 85 odstotkih.

A. P. J., foto: EPA, Reuters