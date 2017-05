Foto: Na dan zmage Moskva postavila na ogled svoj najnovejši arzenal

Putin ob dnevu zmage pozval svet k skupnemu boju proti terorizmu

9. maj 2017 ob 11:42

Moskva - MMC RTV SLO/STA

V Rusiji so s tradicionalno vojaško parado na Rdečem trgu v Moskvi proslavili dan zmage nad nacizmom v drugi svetovni vojni. Ruski predsednik Vladimir Putin je ob tem poudaril, da Rusija lahko porazi vsakogar, ki bi jo napadel, svet pa pozval, naj se skupaj bojuje proti terorizmu.

Na paradi ob 72-letnici kapitulacije nacistične Nemčije, ki so jo s tribune spremljali Putin, visoki uradniki in peščica vojnih veteranov, je sodelovalo več kot 10.000 vojakov.

Rusija je na njej tudi prvič predstavila najnovejše orožje, ki ga bodo uporabili na Arktiki, med drugim sistema za zračno obrambo pred raketami kratkega dosega Tor-M2DT in Pancir-SA. Zaradi oblačnega vremena pa na paradi tokrat niso sodelovali helikopterji in vojaška letala.

"Lekcije iz prejšnje vojne nas opominjajo, da moramo ostati pozorni in ruske oborožene sile so sposobne odvrniti kakršen koli morebiten napad," je v nagovoru zbranim na paradi poudaril Putin. "Življenje danes zahteva od nas, da povečamo obrambne zmogljivosti, a za učinkovit boj proti terorizmu, ekstremizmu, neonacizmu in drugim grožnjam je nujno sodelovanje celotne mednarodne skupnosti," je dodal.

Ob tem je zagotovil, da je Rusija odprta za tovrstno sodelovanje in da bo Moskva "vedno na strani sil miru in tistih, ki bodo izbrali pot enakopravnega partnerstva".

Proti toleriranju ideologije večvrednosti

Putin je v svojem govoru spomnil tudi na drugo svetovno vojno in dejal, da jim te grozne tragedije ni uspelo preprečiti predvsem zaradi dopuščanja kriminalne ideologije večvrednosti ene rase in zaradi neenotnosti tedanjih svetovnih sil. "Ni bilo, ni in ne bo sile, ki bi premagala naš narod," je še dejal.

Med drugo svetovno vojno je umrlo okoli 27 milijonov sovjetskih vojakov in civilistov, zmaga sovjetske Rdeče armade pa je vir ponosa v Rusiji.

Tradicionalne parade ob dnevu zmage so bile tudi v več drugih ruskih mestih, v ruskem vojaškem oporišču Hmeimim v Siriji pa so priredili posebno slovesnost.

K. S.