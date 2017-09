Foto: Orkan Irma prešel v tropsko nevihto, za zdaj 38 mrtvih

Brez elektrike približno 5,8 milijona prebivalcev Floride

11. september 2017 ob 07:40,

zadnji poseg: 11. september 2017 ob 17:36

Miami - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Orkan Irma je prešel v tropsko nevihto in bo v ponedeljek "zapustil" Florido. Njegovo divjanje po Karibih in Floridi je za zdaj zahtevalo 38 življenj. Več kot pet milijonov ljudi na Floridi je ostalo brez elektrike. Gmotna škoda je velika.

Ameriško zvezno državo Florida Irma móči od nedelje zjutraj, ko je kot orkan četrte stopnje z vetrovi do 210 kilometrov na uro dosegel južno otočje Florida Keys. Orkanski vetrovi so pustošili po ozemlju, širokem do 640 kilometrov, in čeprav se je Irma od otočja Keys proti severu pomikala po zahodni obali Floride, so njeno moč čutili tudi na vzhodni, atlantski obali v Miamiju in drugih mestih južne Floride. V Miamiju so vetrovi podrli dva gradbena žerjava, v Fort Lauderdalu enega. V Miamiju bodo danes lahko vzpostavili nekaj letalskih povezav, druga letališča ostajajo zaprta.

Evakuirali več kot šest milijonov ljudi

Miami in druga mesta se spoprijemajo s poplavljenimi ulicami, po Floridi pa je ostalo brez elektrike več kot pet milijonov odjemalcev in trajalo bo več tednov, da jo znova dobijo. Pri otočju Keys so valovi segali tri metre visoko, severneje okrog mesta Naples pa dva metra. V zavetiščih je 160.000 ljudi, ukaz o evakuaciji pa je zajel 6,4 milijona prebivalcev, čeprav ga vsi niso upoštevali.

Za zdaj 38 mrtvih, od tega deset na Kubi

Irma je med svojim pohodom čez Karibe in Florido po zadnjih podatkih vzela 38 življenj – največ, 14, na otokih Sveti Bartolomej in Sveti Martin –, s Floride pa za zdaj poročajo o treh z orkanom povezanih smrtnih žrtvah. Smrti so povzročile prometne nesreče, ki so bile posledica močnega vetra in dežja. V ponedeljek je kubanska civilna zaščita sporočila, da je orkan Irma na Kubi zahteval najmanj deset smrtnih žrtev. Po navedbah kubanske civilne zaščite so žrtve umrle zaradi električnega udara, utopitve ali zrušenja zgradb, večinoma na območju Havane. Kubanske oblasti so preventivno evakuirale milijon ljudi.

Policijske ure zaradi ropanja trgovin in domov

Irma je na vzhodni obali Floride povzročila najmanj en tornado, ki je v kraju Palm Bay uničil šest mobilnih domov, v Fort Lauderdalu, Miamiju, Tampi in drugod pa so uvedli policijske ure, ker so se začela ropanja trgovin in domov. V Fort Lauderdalu so aretirali devet mladcev, ki so kradli športne copate iz trgovine.

Prišla naj bi vse do Atlante

Irma naj bi v ponedeljek - kot tropska nevihta - prešla Florido in se približala južni Georgii s približno 30 kilometri na uro. Zajela naj bi tudi Alabamo, Misisipi, Tennessee in druge zvezne države, a po napovedih vremenoslovcev bo še naprej izgubljala moč.

Trump: "Irma je velika pošast"

Florida je aktivirala 7.000 pripadnikov nacionalne garde, iz drugih zveznih držav jih je na pomoč doslej priskočilo 10.000, predsednik ZDA Donald Trump pa je razglasil izredne razmere in sprostil zvezno pomoč. Orkan Irma je označil za "veliko pošast" in napovedal, da bo kmalu obiskal prizadeta območja.

290 milijard škode zaradi obeh orkanov

Ameriško meteorološko podjetje AccuWeather je v soboto ocenilo, da bi skupna škoda orkanov Harvey in Irme lahko znašala 290 milijard dolarjev, kar je 1,5 odstotka ameriškega bruto domačega proizvoda. Ocenjena gmotna škoda zaradi Irme naj bi znašala okoli 100 milijard - tako je eden od "najdražjih" orkanov vseh časov, je dejal ustanovitelj podjetja Joel Myers. Za najdražjo katastrofo v zgodovini ZDA so razglasili Harvey, ki je konec avgusta opustošil Teksas in dele Louisiane in povzročil gmotno škodo v višini kar 190 milijard dolarjev.

Francija in Nizozemska s pomočjo na svoja prekomorska ozemlja

Irma je najprej v sredo zadela otok Barbuda, in sicer kot orkan najvišje, pete stopnje z vetrovi do 295 kilometrov na uro. Otok je bil opustošen, okoli 30 odstotkov vseh stavb je popolnoma uničenih. Tamkajšnje oblasti so ocenile, da bi obnova lahko stala več sto milijonov dolarjev. Orkan je isti dan kot Barbudo zadel tudi otoka Sveti Martin in Sveti Bartolomej, ki trpita najhujšo škodo. Na francoski strani otoka Sveti Martin je umrlo deset ljudi, na nizozemski pa štiri. Na tej strani je orkan uničil 70 odstotkov celotne infrastrukture. Francija in Nizozemska pa sta že pohiteli z logistično podporo. Na otok sta med drugim poslali tudi več sto policistov, ki bodo varovali pred plenjenjem.

Macron v torek na Sveti Martin

Francozi so na svoja prekomorska ozemlja poslali helikopterje, inženirsko opremo, medicinsko opremo in več milijonov litrov vode, saj čistilne naprave na otoku še več mesecev ne bodo delujoče. Francoski predsednik Emmanuel Macron bo na otok Sveti Martin prispel predvidoma v torek, nizozemski kralj Viljem Aleksander pa na nizozemski del še danes.

A. P. J., A. V.