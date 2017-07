Foto: V Franciji, Italiji in na Portugalskem obsežni gozdni požari

Suša, vročina in veter

25. julij 2017 ob 11:01

Nica/Lizbona/Rim - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Zaradi vročine, suše in vetra se gasilci v več evropskih državah borijo s hudimi požari. Najhuje je na jugovzhodu Francije in na Korziki, kjer so morali evakuirati več tisoč ljudi.

V Franciji je požar izbruhnil tudi v narodnem parku Luberon v občini La Bastidonne. Za gašenje požara uporabljajo letala, saj je mesto požara težko dostopno. Zaradi požara so zaprli del avtoceste ter del železniške proge med Marseillom in Brianconom. Z ognjenimi zublji se borijo tudi pri mestu Carros v bližini Nice in v bližini mondenega letoviškega mesta Saint-Tropez.

V požarih na Korziki in na jugu Francije je do zdaj zgorelo 1.400 hektarjev gozda.

"Zelo nevaren dan nas čaka, pripravljeni smo na dolg in naporen boj," je za BBC dejal vodja francoske civilne zaščite Michel Bernier.

Junija v požaru na Portugalskem umrlo 61 ljudi

V požarih na Portugalskem sta najbolj prizadeti regiji Castelo Branco in Coimbra v osredjem delu države, kjer so goreli evkaliptusovi gozdovi. V regiji Santarem so evakuirali prebivalce treh vasi.

Ravno pretekli teden so, kot odziv na junijske požare, v portugalskem parlamentu sprejeli odločitev, da bodo zmanjšali število nasadov evkaliptusovih dreves. Slednja so pomembna predvsem za portugalsko industrijo papirja in celuloze, vendar so lahko vnetljiva. Okoljevarstveniki na potrebo po reformi politike o gozdovih opozarjajo že dalj časa. Skoraj 2.000 gasilcev se bori s skupno 17 požari.

Portugalci se še dobro spominjajo katastrofalnega požara prejšnji mesec, ki je zahteval najmanj 64 življenj.

Evakuirali delavce v tovarni Fiat

V Italiji so medtem evakuirali več sto delavcev tovarne avtomobilov Fiat. Požar v regiji Apulija na jugovzhodu države se je namreč razširil nevarno blizu obrata. Zaradi požara je zaprta železniška proga v smeri proti mestu Foggia. Pristojne oblati ne izključujejo, da je bil požar podtaknjen.

V Italiji, kjer se že več tednov soočajo z večjimi požari, so v mestu Mesina pridržali tri mladoletne požigalce.

