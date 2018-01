Francoska policija našla vse dragulje, ukradene iz hotela Ritz

Policija dva osumljenca še išče

12. januar 2018 ob 11:11

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francoska policija je našla vse dragulje, ki so jih oboroženi roparji v sredo ukradli iz prestižnega pariškega hotela Ritz, je sporočil vir blizu preiskave.

Policija je aretirala tri osumljence, ki jim ni uspelo pobegniti s prizorišča ropa, dva pa sta še na begu in ju policija še išče. Eden izmed njiju je pobegnil z avtomobilom, drugi na motorju.

Aretirani osumljenci so stari okoli 30 let in prihajajo z območja Seine-Saint-Denis severno od Pariza. Vsi so stari znanci policije zaradi oboroženih ropov, nasilnega kriminala in posedovanja ukradenega blaga, je navedel vir pri preiskavi. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP jim je policija v četrtek zvečer podaljšala pridržanje za 24 ur.

Pet moških, oboroženih s sekiro, je v sredo pozno popoldne razbilo okno v pritličju hotela, kjer sicer nakit razstavljajo svetovno znani draguljarji, in iz njega odneslo dragoceni nakit v vrednosti več kot štiri milijone evrov.

Del plena so našli razsutega med aretacijo treh osumljencev, preostale dragulje in ure pa so našli v vreči, ki jo je odvrgel eden od roparjev med begom, je povedal vir.

Več ropov nakita v Parizu

V Parizu se je v zadnjem času zgodilo več ropov dragocenega nakita. Najbolj je v javnosti odmeval rop ameriške zvezdnice resničnostnih šovov Kim Kardashian oktobra 2016, ko ji je prav tako pet roparjev ukradlo nakit v vrednosti okoli devet milijonov evrov.

Eden od roparjev je tedaj pobegnil s kolesom, pri tem pa odvrgel z diamanti okrašen križec v vrednosti 30.000 evrov, ki ga je pozneje našel naključni mimoidoči. To je tudi edini kos nakita, ki so ga doslej našli po tistem ropu.

