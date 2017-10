Hamas oznanil dogovor s Fatahom o politični spravi

Bosta gibanji po 10 letih le sklenili in uresničili dogovor?

12. oktober 2017 ob 07:31

Kairo - MMC RTV SLO, Reuters

Vodja Hamasa Ismail Hanija je dejal, da sta njegovo gibanje in Fatah, glavni palestinski politični gibanji, dosegli dogovor o politični spravi, ni pa še znanih več podrobnosti.

Pogovori o enotnosti rivalskih gibanj so se v torek začela v Kairu, kjer naj bi opoldne tudi predstavili več informacij glede dogovora, poroča Reuters. Hanija je dejal, da sta Hamas in Fatah dogovor dosegla "pod velikodušnim egiptovskim pokroviteljstvom".

Do hudega spora med Fatahom, ki ga Zahod podpira, in Hamasom, ki ga označuje za teroristično skupino, je prišlo po palestinskih volitvah leta 2006, na katerih je Hamas prepričljivo in presenetljivo zmagal. V boju med gibanjema je Hamas v Gazi leta 2007 premagal Fatah in prevzel nadzor nad tem obalnim pasom Palestine. Na delih Zahodnega brega, ki niso pod neposrednim vojaškim nadzorom Izraela, medtem vlada Fatah.

Prejšnji mesec je Hamas pristal, da prepusti oblast v Gazi Palestinski samoupravi pod Fatahovim nadzorom, pogovori v Kairu pa so bili osredotočeni na uresničevanje kairskega sporazuma med obema stranema iz leta 2011. Takratni sporazum je sicer predvideval izvedbo parlamentarnih in predsedniških volitev v enem letu po podpisu sporazuma. Glede na sporazum bi Hamas in Fatah skupaj oblikovala palestinsko vlado.

Kot poroča palestinska tiskovna agencija Maannews, je glavna ovira za vlado enotnosti prihodnost Hamasovega oboroženega krila, Brigad Izedina Al Kasama. Hamas je namreč vztrajal, da se o oboroženem krilu zaradi upora izraelski okupaciji ne bogo pogajali, palestinski predsednik Mahmud Abas iz Fataha pa je večkrat dejal, da ne bo pristal na t. i. Hezbolahov scenarij. Hezbolah je vplivno oboroženo šiitsko gibanje v Libanonu.

Abasovi pritiski na Hamas in Gazo

V zadnjih mesecih je Abas zoper Gazo sprejemal številne ukrepe, s katerimi je izvajal pritisk na Hamas, da ta prepusti nadzor nad ozemljem. Tako je Abas zmanjšal plače uslužbencem palestinskih samoupravnih oblasti, ki živijo v Gazi, od Izraela, ki že 10 let izvaja blokado Gaze, pa je celo zahteval, da zmanjša dobavo elektrike za to ozemlje. Sporazum med gibanjema bi tako lahko omilil hude humanitarne razmere v Gazi.

Sporazumov med Hamasom in Fatahom je bilo sicer več. Leta 2014 sta se tako strinjala o vzpostavitvi vlade narodne enotnosti, a je Hamas kljub temu še naprej vladal v Gazi.

B. V.