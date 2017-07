Hamburški napad verjetno "radikalno islamsko" motiviran

Preiskava še teče

31. julij 2017 ob 17:23

Hamburg - MMC RTV SLO/STA

Nemško generalno tožilstvo, ki je prevzelo preiskavo petkovega napada v supermarketu v Hamburgu, sumi, da je bil napad verjetno "radikalno islamsko" motiviran.

Tožilstvo je sporočilo, da se je 26-letni Palestinec očitno radikaliziral sam. Za zdaj še niso našli dokazov, da je bil član katere od džihadističnih skupin, kot je Islamska država, ali da je imel z njimi stike. Moški se je "dva dneva pred napadom" odločil za islamski življenjski slog in se na dan napada odločil za dejanje in upal, da bo umrl kot mučenik, so še sporočili.

V petek je Palestinec, ki so mu zavrnili prošnjo za azil, vstopil v supermarket v hamburški četrti Barmbek in s police vzel nož ter z njim napadel ljudi v trgovini in na ulici, ko je zbežal. Na ulici so ga nato ustavili mimoidoči. Policija ga je aretirala kmalu po incidentu, zaradi suma umora pa je od petka v priporu. V napadu je umrl 50-letnik, šest ljudi je bilo ranjenih, od teh nekaj huje.

Nemški mediji so že konec tedna poročali, da je napadalec Ahmad A.

Znan policiji, imel tudi psihične težave

Preiskovalci v soboto še vedno niso bili prepričani, kaj je bil glavni motiv za napad, saj naj bi imel moški tudi duševne težave. V soboto so sporočili, da je Palestinec, ki se je rodil v Združenih arabskih emiratih, leta 2014 prišel v Nemčijo kot begunec. Prošnjo za azil so mu zavrnili in je bil v postopku deportacije, čakal je le še na zadnje dokumente, proti odločitvi urada za tujce pa ni vložil pritožbe. Oblastem je bil poznan kot islamist, ampak ga niso imeli za nevarnega, obstajali pa so dokazi, da je psihično nestanoviten.

