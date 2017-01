Trump: Do Putina bom ostrejši, kot bi bila Hillary Clinton

Obljube o ustvarjanju novih delovnih mest

11. januar 2017 ob 19:32

Washington - MMC RTV SLO/STA

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je na svoji prvi novinarski konferenci po lanskem juliju odločno zanikal nepotrjene informacije o tem, da ima Rusija o njem kočljive informacije.

Trump je napadel medije, ki so te informacije objavili, in prepustil besedo odvetnici, ki je opisala, kako se bo izognil konfliktu interesov.

Televizija CNN je v torek na podlagi obveščevalnih podatkov poročala, da so ruski obveščevalci pridobili kočljive informacije o Trumpu in da so se njegovi podporniki pred volitvami sestajali z Rusi ter domnevno usklajevali ofenzivo proti demokratski kandidatki Hillary Clinton.

Spletni medij Buzzfeed je potem objavil nepotrjeni dokument o tem, da je Trump med obiskom Moskve prostitutkam naročil, naj urinirajo na posteljo, v kateri sta prej spala predsednik ZDA Barack Obama in Michelle Obama.

Trump in njegov odvetnik sta že sinoči to označila za popolno laž in izmišljotino, Trump pa je na novinarski konferenci CNN označil za medij, ki širi lažne novice in kateremu novinarju ni dovolil zastaviti vprašanja. Obtožbe je zavrnil tudi s trditvijo, da ga vsi poznajo kot človeka, ki se boji bacilov in česa takega torej ne bi počel.

Republikanci bolje varovali računalnike

Prvič doslej je dopustil možnost, da so Rusi morda res vdrli v računalnike demokratov, pri čemer je odgovornost za to naprtil demokratom, ker se niso zavarovali tako dobro, kot so se republikanci. Ameriški obveščevalci sicer poročajo, da so Rusi vdirali v računalnike obeh strank, vendar so WikiLeaksu v objavo predajali le kočljive informacije o demokratih.

Trump je zagotovil, da nima nobenih interesov v Rusiji, in celo dejal, da bo ostrejši do ruskega predsednika Vladimirja Putina, kot bi bila Hillary Clinton. "Ali lahko res kdo verjame, da bi bila Clintonova ostrejša do Putina od mene?" je vprašal Trump.

Na novinarski konferenci se je razen Rusije našlo nekaj časa tudi za druge teme, kot je Trumpov načrt za odpravo Obamove zdravstvene reforme. Zanjo je zatrdil, da jo bodo ukinili in potem hitro našli nekaj veliko boljšega.

Trump je novinarsko konferenco začel v svojem slogu, s prilaščanjem zaslug za nova delovna mesta in ohranitev proizvodnje v ZDA po njegovi zmagi 8. novembra. Zagotovil je tudi, da bo ustvaril toliko novih delovnih mest, "kot jih Bog še ni videl". Prav tako bo na meji z Mehiko zgradil zid, in ne ograje, za kar bo plačala Mehika, ki da jo sicer zelo spoštuje - če ne v gotovini, pa kako drugače.

Vmes je napovedal tudi imenovanje trenutnega namestnika ministra za veteranske zadeve Davida Shulkina na položaj ministra, kar pomeni, da bo na čelu ministrstva, ki ga je med kampanjo kritiziral kot katastrofalno vodenega, obdržal Obamovega človeka.

Besedo je predal odvetnici iz pravniškega podjetja Morgan Lewis Sheri Dilon, ki je nanizala ukrepe, s katerimi se bo novoizvoljeni predsednik ZDA ločil od svojih poslovnih interesov in jih predal svojim otrokom. "Če po osmih letih ugotovim, da niso dobro opravili dela, jih bom odpustil," se je pošalil.

G. V.