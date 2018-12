Hindujski verniki zahtevajo gradnjo templja na ruševinah mošeje

Zrušenje mošeje Babri pred 26 leti sprožilo krvave spopade

9. december 2018 ob 12:18

New Delhi,Ayodhya - MMC RTV SLO, Reuters

Več tisoč hindujskih menihov in podpornikov je v indijski prestolnici New Delhi zahtevalo gradnjo novega templja na ruševinah mošeje iz 16. stoletja v mestu Ajodhja.

Policija je v prestolnici močno poostrila nadzor, saj organizatorji pričakujejo več sto tisoč ljudi.

Ajodhja med hindujci velja za rojstno mesto božjega bojevnika Rama. "Gre za vprašanje vere za milijone hindujcev, ki ne morejo neskončno čakati na tempelj v rojstnem mestu Lorda Rama," je h gradnji pozval tiskovni predstavnik svetovnega hindujskega odbora (Višva Hindu Parišad).

Vendar gradnji nasprotuje muslimanska manjšina, ki predstavlja okoli 14 odstotkov 1,3-milijardne populacije. V 16. stoletju zgrajeno mošejo je pred 26 leti porušila hindujska oborožena tolpa, kar je sprožilo izgrede in spopade med verskima skupnostma po vsej Indiji, v katerih je umrlo okoli 2.000 ljudi.

Obe verski skupnosti sta na vrhovno sodišče naslovili peticijo. Muslimani zahtevajo obnovo mošeje, hindujci gradnjo templja na ruševinah. Sodišče je sporočilo, da za razsodbo potrebuje več časa.

Vladajoča stranka podpira gradnjo templja

Demonstrante povezujejo z vladajočo hindujsko stranko Bharatija Janata Party (BJP) premierja Narendre Modija. Tako stranka kot hindujski odbor sta pozvali predlog, naj ukaže gradnjo templja, s čimer bi zaobšli sodno vejo oblasti.

Kritiki vlado obtožujejo, da za pridobivanje podpore izkorišča in podpihuje nesoglasja med skupnostmi. Do pozivov h gradnji templja prihaja pred volitvami maja prihodnje leto, za katere analitiki stranki in Modiju napovedujejo precejšnjo izgubo podpore.

Nasilje v regiji Utar Pradeš v porastu

Nasilje v zvezni državi Utar Pradeš je v porastu, odkar je lani mesto regionalnega premierja zasedel ortodoksni hindujec Jogi Aditjanath, potencialni naslednik Modija na čelu stranke. Konec novembra se je v Ajodhji v zvezni državi Utar Pradeš zbralo več deset tisoč hindujskih demonstratov. Decembra sta na nasilnih protestih, ki so izbruhnili zaradi navedb, da je bila v regiji zaklana sveta hindujska žival krava, umrla policist in protestnik.

J. R.