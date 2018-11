Hunt poziva Iran k izpustitvi britanskih zapornikov

Britanski minister pozval tudi h koncu vojne v Jemnu

19. november 2018 ob 19:26

Teheran - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Britanski zunanji minister Jeremy Hunt je prvič na obisku v Iranu, kjer se je pri zunanjem ministru Mohamadu Džavadu Zarifu zavzel za konec vojne v Jemnu in izpustitev britanskih zapornikov.

Hunt je pred potjo v Iran poudaril primer Nazanin Zaghari-Ratcliffe, projektno vodjo humanitarne fundacije Thomson Reuters, ki je bila pred dvema letoma v Iranu obsojena na pet let zapora zaradi vohunjenja. "V Iran prihajam z jasnim sporočilom za voditelje države: zapiranje nedolžnih ljudi z dvojnim državljanstvom ne sme biti orodje za diplomatski pritisk," je bil pred srečanjem oster Hunt.

Med letoma 2015 in 2017 so v Iranu po navedbah Reutersa aretirali najmanj 30 ljudi z dvojnim državljanstvom.

Zaghari-Ratcliffovo so aprila 2016 aretirali na letališču v Teheranu, ko se je po obisku družine s takrat dvoletno hčerko nameravala vrniti v Združeno kraljestvo. Obsojena je bila vohunjenja in načrtovanja strmoglavljanja klerikalnega režima, kar njena družina in fundacija zanikata.

Avgusta letos so ji dovolili tridnevni odhod iz zapora. V tem času je obiskala hčer, po vrnitvi v zapor pa se ji je zdravstveno stanje močno poslabšalo, svojci poročajo o napadih panike in izgubah zavesti. Takrat se je Hunt odločno zavzel za njeno vrnitev v Združeno kraljestvo.

V Iranu sta bila letos po navedbah britanskih medijev aretirana iransko-britanski državljan in novinar Mahan Abedin in 32-letna iranska študentka Aras Amiri, ki v Londonu dela za izobraževalno organizacijo British Council. Sorodniki Abedina so aretacijo pozneje sicer zanikali, medtem ko so sorodniki Amirijeve njeno aretacijo potrdili. Aretirali naj bi jo, ko se je vračala v Združeno kraljestvo.

Aprila so v Teheranu aretirali britansko-iranskega akademika in aktivista Abbasa Edalata, predavatelja na londonskem Kraljevem kolidžu. 129 strokovnjakov na področjih računalništva, matematike in umetne inteligence je v pismu iranske oblasti junija letos pozvalo k njegovi izpustitvi.

Že leta 2011 je bil v Teheranu aretiran britansko-iranski podjetnik Kamal Foroughi. Zaradi vohunjenja in posedovanja alkohola so ga leta 2013 obsodili na osem let zapora. 79-letnik je po navedbah Amnesty Internationala evropski zapornik z najdaljšim stažem v Iranu, zaporna kazen mu poteče prihodnje leto.

Prvi obisk po izstopu ZDA iz sporazuma

Gre za prvi obisk zunanjega ministra zahodnih držav, odkar so ZDA maja odstopile od jedrskega dogovora z Iranom. Hunt in Zarif sta zato govorila tudi o načrtih za ohranitev trgovine kljub novim ameriškim sankcijam. "Jedrski dogovor z Iranom ostaja ključna komponenta stabilnosti na Bližnjem vzhodu," je poudaril Hunt in zagotovil, da se bo Velika Britanija držala dogovora, dokler se ga bo Iran.

"Evropejci morate pospešiti prizadevanja za ohranitev sporazuma. Pripravljeni smo na vse scenarije, tudi za vrnitev v obdobje pred dogovorom," je na drugi strani po poročanju iranskih medijev Huntu dejal sekretar iranskega vrhovnega varnostnega sveta Ali Šamkhani.

Hunt je poudaril tudi vojno v Jemnu, v katerem Iran tudi z dobavo orožja podpira hutijevske upornike. "Zelo, zelo si želimo miru v Jemnu. To je trenutno naša prednostna naloga," je dejal.

J. R.