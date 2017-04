Indijski premier si želi več turizma in manj terorizma

Narenda Modi ob odprtju najdaljšega cestnega predora v Indiji obiskal pokrajino Džamu-Kašmir

2. april 2017 ob 18:19

Šrinagar - MMC RTV SLO/Reuters

Indijski premier Narenda Modi je ob odprtju predora mladino v pokrajini Džamu-Kašmir, kjer že dalj časa poteka nasilje med civilisti in vojsko, pozval, naj izberejo turizem namesto terorizma.

"Nekateri mladi so zaposleni z metanjem kamnov, medtem ko so drugi lomili kamne, da so izkopali predor," je dejal Modi, pri čemer se je nanašal na nemire, ki so v Kašmirju izbruhnili po lanski akciji varnostnih sil, v katerih je umrl vojaški voditelj Burhan Vani.

Nov avtocestni predor Čenani-Našri bo povezal regiji Džamu in Kašmir v džamujskokašmirski pokrajini ter tako skrajšal pot za 30 kilometrov oziroma dve uri. Gradnja je stala 37,2 milijarde rupij (574 milijonov evrov). Po mnenju vlade bi predor lahko podvojil turistične obiske v regiji.

Krvavo nasilje

V nasilju med vojsko in civilisti, ki traja od julija lani, varnostne sile uporabljajo strelno orožje, civilisti pa odgovarjajo s kamenjem. Nemiri so do zdaj zahtevali življenja 84 civilistov, več kot 12.000 civilistov in vojakov je bilo poškodovanih.

Obljube o delovnih mestih

Modijeva vlada se razmere trudi umiriti z obljubami o novih delovnih mestih in razvojem infrastrukture. Novi predor naj bi tako lokalnim kmetovalcem olajšal prevoz dobrin v prestolnico Šrinagar in povečal možnosti za turizem v pokrajini. Indijska vlada je v izjavi za javnost poudarila, da je projekt gradnje zaposlil 2.000 mladih v pokrajini, skupno je kar 94 odstotkov delovne sile predstavljalo tamkajšnje prebivalstvo.

Vlada namerava v pokrajini zgraditi še devet podobnih predorov, ki bodo omogočili boljšo povezanost težko prehodne himalajske pokrajine, večja medkrajevna povezanost pa bi naj pomenila več novih delovnih mest.

Indijsko-pakistanski spor

Uprava Kašmirja je razdeljena med Indijo in Pakistan, ki sta se glede delitve pokrajine zapletli že v dve vojni. Indijski premier je dejal, da bodo s predorom prebivalcem pakistanskega dela pokazali, da je njihova uprava zaostala v rasti in razvoju.

Le uro po premierjevem govoru so v Šrinigarju izbruhnili novi nemiri, v katerih je v vojaškem posredovanju z granato umrl policist, sedem civilistov je ranjenih.

J. R.