Irak: Na osvobojenih območjih našli nova množična grobišča IS-ja

12. november 2017 ob 08:48

Havija - MMC RTV SLO

V bližini mesta Havija, ki so ga iz rok samooklicane Islamske države (IS) osvobodili prejšnji mesec, so iraške sile našle množično grobišča z najmanj 400 trupli.

Guverner pokrajine Kirkuk Rakan Said je povedal, da so množično grobišče našli v letalskem oporišču v bližini mesta. Po njegovih besedah so oporišče skrajneži IS-ja uporabljali za območje usmrtitev. Nekatere žrtve so bile v civilnih oblačilih, nekatere pa so imele oblačila, ki so jih džihadistični borci oblekli obsojenim na smrt, poroča BBC.

Številna grobišča na osvobojenih ozemljih

Kot je dejal general iraške vojske Mortada Al Luvaibi, so mesto grobišča našli po pričevanjih tamkajšnjih prebivalcev. Havija leži približno 240 kilometrov severno od Bagdada. Na začetku oktobra je bilo mesto osvobojeno iz rok IS-ja, ki ga je zavzel leta 2013. Pred okupacijo Islamske države je imelo okoli 100.000 prebivalcev.

Na območjih, ki so bila nekoč pod nadzorom skrajne džihadistične skupine, so že predtem našli številna množična grobišča. Lani je Associated Press objavil raziskavo o množičnih grobiščih, kjer je bilo predstavljenih 72 takšnih krajev, v katerih naj bi bilo do 15.000 trupel.

Ofenziva za dokončni poraz IS-ja v Iraku

Medtem je iraška vojska na zahodu države začela ofenzivo za zavzetje enega od zadnjih območji pod nadzorom IS-ja, kraja Rava, ki leži v dolini reke Evfrat. V napadu sodelujeta dve iraški pehotni diviziji, sunitske milice in vojaška letala. Osvoboditev Rave bi pomenilo zadnji udarec IS-ju v Iraku, hkrati pa tudi usodni udarec skupini, ki je 29. junija leta 2014 po zavzetju obsežnega ozemlja v Iraku in Siriji razglasila kalifat.

Po navedbah koalicije proti IS-ju, na čelu katere so ZDA, je skrajna skupina izgubila že 96 odstotkov ozemlja, ki je bilo nekdaj pod njenim nadzorom. Skrajneži nadzorujejo le še nekaj puščavskih območij na meji med Irakom in Sirijo.

T. J.