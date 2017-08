Iran raketnemu programu in Revolucionarni gardi namenil 440 milijonov evrov

Poslanci vzklikali "Smrt Ameriki"

13. avgust 2017 ob 13:13

Teheran - MMC RTV SLO, STA

Iranski parlament je v odgovor na nove ameriške sankcije sprejel poseben zakon, v skladu s katerim bodo razvoju raketnega programa in okrepitvi dejavnosti Revolucionarne garde v regiji namenili 440 milijonov evrov.

Zakon daje iranski vladi pooblastilo, da polovico sredstev nameni "razvoju raketnega programa", polovico pa krilu elitnih iranskih sil za operacije v tujini, poročanje iranske uradne tiskovne agencije IRNA povzema francoska tiskovna agencija AFP.

"Američani morajo vedeti, da je to naše prvo dejanje," je po razglasitvi rezultatov dejal predsednik parlamenta Ali Laridžani. Ukrepi so sicer uperjeni proti "terorističnim in avanturističnim dejanjem ZDA v regiji".

Zakon je podprlo 240 od 244 prisotnih poslancev, ki so začeli po razglasitvi rezultatov vzklikati "Smrt Ameriki."

Namestnik zunanjega ministra Abas Aragči je dejal, da je zakon "del ukrepov odbora za nadzor jedrskega sporazuma, namenjenih nasprotovanju zadnjemu zakonu ameriškega kongresa," je poudaril.

ZDA z novimi sankcijami nad Iran

Ameriški kongres je nove sankcije proti Teheranu zaradi raketnega programa sprejel julija.

Iran je sicer leta 2015 s svetovnimi velesilami sklenil jedrski sporazum, s katerim se je zavezal k omejitvi jedrskega programa v zameno za omilitev mednarodnih sankcij.

B. V.