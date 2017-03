Iraške vladne sile so zasedle drugega od petih mostov čez Tigris v Mosulu

Potekajo boji za zahod mesta

6. marec 2017 ob 12:37

Mosul - MMC RTV SLO

Iraški vojaški in kurdski viri pravijo, da so iraške vladne sile v okviru ofenzive za zahodni del mesta zasedle drugega od petih mostov čez reko Tigris v Mosulu.

Vladne sile se zdaj za zahodni del drugega največjega mesta v Iraku bojujejo s pripadniki s t. i. Islamske države, ki je mesto zasedla leta 2014. Most al Hurija (Svoboda) je drugi, ki so ga vladne sile zasedle po začetku ofenzive oktobra lani.

Vseh pet mostov je bilo poškodovanih v zračnih napadih mednarodne koalicije pod vodstvom ZDA, a nadzor nad drugim mostom naj bi bil pomemben za vladne sile. Mostovi so bili tarča napadov koalicije, zato da bi omejiti možnosti IS-ja, da krepi svoje položaje na vzhodu mesta in dostavlja zaloge.

Potem ko je bil IS iz vzhodnega dela mesta januarja pregnan po hudih spopadih, so vladne sile pred dvema tednoma začele napadati zahodni del mesta. Eden višjih iraških poveljnikov je za agencijo Associated Press v nedeljo dejal, da so potekali najhujši spopadi od začetka ofenzive na zahodni predel.

Simbolika zahodnega dela mesta

Na zahodu mesta sta stari mestni predel in Velika mošeja Al Nuri, kjer je voditelj IS-ja Abu Bakr Al Bagdadi julija 2014 po zasedbi velikega dela severnega in zahodnega Iraka razglasil ustanovitev kalifata. Pred začetkom spopadov za zahod mesta je tam živelo okoli 750.000 ljudi, po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) pa je skupno število civilistov, razseljenih iz Mosula, preseglo število 200.000.

B. V.