Italijanski poslanci potrdili nova voditelja obeh domov parlamenta

Pogovori med predsednikom Mattarello in možnimi voditelji vlade se lahko začnejo

24. marec 2018 ob 19:20

Rim - MMC RTV SLO, STA

Stranke novoizvoljenega italijanskega parlamenta so izvolile vodstvo, novi vodja poslanske zbornice bo Roberto Fico iz Gibanja pet zvezd, predsednica senata pa je postala Elisabetta Alberti Casellati it konservativne stranke Naprej, Italija.

Populistično Gibanje pet zvezd in desnosredinsko zavezništvo med Ligo in Naprej Italijo, ki se borita za prevlado v novi vladi, sta vendarle sprejela dogovor za imenovanje predsednikov v obeh domovih parlamenta in ju tudi izvolila.

Skladno z dogovorom, ki bo utrl pot razpravi o tem, kdo bo vodil državo, je bil na mesto predsednika spodnjega doma parlamenta oziroma poslanske zbornice izvoljen član Gibanja petih zvezd Fico, mesto predsednice senata pa bo zasedla Alberti Casellatijeva, članica konservativne stranke Naprej, Italija in bližnja prijateljica nekdanjega premierja Silvia Berlusconija.

43-letni Fico je na današnjem glasovanju od skupno 620 glasov dosegel podporo 422 poslancev, 71-letna Alberti Casellatijeva pa je z 240 glasovi od skupno 319 postala prva predsednica senata.

Nova predsednica je bila sicer predlagana šele danes zjutraj, tik pred glasovanjem, potem ko je v petek v drugem delu glasovanja prišlo do zastoja. Njeno izvolitev je omogočil tudi dogovor znotraj desnosredinskega zavezništva glede skupnega kandidata.

Do dogovora je sicer prišlo po obdobju napetih pogajanj, kdo bo vodil prihodnjo vladno koalicijo. Gre pa za pomemben korak naprej, saj se bodo tako nadaljnji pogovori med italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello in tekmeci za oblikovanje vladne koalicije lahko začeli.

Glavna tekmeca za oblikovanje nove vlade sta sicer ravno Gibanje petih zvezd pod vodstvom Luigija Di Maia, ki je po volitvah 4. marca s 32 odstotki glasov postala najmočnejša stranka v parlamentu, in desnosredinsko zavezništvo z Matteom Salvinijem na čelu.

V minulih dneh je sicer v desnosredinskem zavezništvu prišlo do trenj, saj je Salvini brez posvetovanja odstavil kandidata za predsednika in s tem razburil Berlusconija, ki ga je obtožil pajdašenja z Gibanjem pet zvezd.

Levi blok zavrača sodelovanje v koaliciji

Oba politična bloka sicer v primeru vodenja vlade napovedujeta sodelovanje s katerokoli stranko, ki bo sprejela njun program. Levosredinska Demokratska stranka (PD), ki se je na volitvah v začetku meseca uvrstila na tretje mesto, je medtem zavrnila možnost sodelovanja v koaliciji z njima.

